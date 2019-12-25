Юлия Ковальчук призналась, что ни в чем себя не ограничивает в новогоднюю ночь. Она утверждает, что не сидит на диетах и не является приверженцем голоданий.

Юлия Ковальчук рассказала, что поддерживать фигуру в отличном состоянии ей помогает высокий уровень физической активности. Певица рассказала, что очень много гуляет с дочерью, несмотря на время года. На всякий случай она запасалась перекусом – брала йогурт, чай или теплый компот. Поправиться после новогодних праздников она совсем не опасается, при этом не будет ограничивать себя в поедании традиционных угощений.



Актриса признается, что все-таки ей приходится ограничивать себя в некоторых продуктах. Она лишь изредка балует себя кусочком торта или булочкой. Если появляется тяжесть в теле, то знаменитость устраивает разгрузочные дни на овощах. В такой период она питается супами или рагу. Такой рацион она устанавливает себе на один-два дня и сразу получает очень хороший результат. Юлия Ковальчук рекомендует самый большой объем пищи съедать на обед, чтобы обезопасить себя от переедания вечером и позволить организму полноценно отдохнуть ночью.

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