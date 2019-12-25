Число пострадавших при жесткой посадке вертолета в Красноярском крае выросло до 15 человек

15 человек пострадали при аварийной посадке вертолета Ми-8 на севере Красноярского края, из них двое госпитализированы, сообщили в Минздраве региона.

«За медицинской помощью обратились 15 человек, они были осмотрены. Два человека госпитализированы, остальным назначено амбулаторное лечение», – передает ТАСС сообщение Минздрава

Ранее источник в медицинских службах сообщал о 12 обратившихся к врачам за помощью.

Напомним, ранее в среду в экстренных службах региона сообщили, что вертолет Ми-8 попал в снежный вихрь и совершил жесткую посадку в Эвенкийском районе Красноярского края, пострадали три человека. У воздушного судна повреждена хвостовая балка и лопасти несущего винта.





СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет

Последнее: Московский пенсионер продал мешок драгоценностей за 2 млн долларов «банка приколов». Мужчина познакомился с покупателем по имени Станислав, заключил с ним договор о продаже и отдал ему сумку с алмазами, а взамен получил сумку с поддельными банкнотами, пишет РЕН-ТВ. После этого потерпевший понял, что его обманули, и написал заявление в полицию. По данным «Радио Комсомольская […]