Число пострадавших при жесткой посадке вертолета в Красноярском крае выросло до 15 человек

15 человек пострадали при аварийной посадке вертолета Ми-8 на севере Красноярского края, из них двое госпитализированы, сообщили в Минздраве региона.
«За медицинской помощью обратились 15 человек, они были осмотрены. Два человека госпитализированы, остальным назначено амбулаторное лечение», – передает ТАСС сообщение Минздрава
Ранее источник в медицинских службах сообщал о 12 обратившихся к врачам за помощью.
Напомним, ранее в среду в экстренных службах региона сообщили, что вертолет Ми-8 попал в снежный вихрь и совершил жесткую посадку в Эвенкийском районе Красноярского края, пострадали три человека. У воздушного судна повреждена хвостовая балка и лопасти несущего винта.
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