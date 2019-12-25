«Рака нет»: Заворотнюк сексуально извивалась на шесте на вечеринке

В Сети как грибы после дождя множатся фан-страницы Анастасии Заворотнюк. Неравнодушные люди делятся там фотографиями «прекрасной няни» разных лет. Именно там и появился кадр, сделанный в 2016 году на презентации очередного сезона телеканала НТВ.

Тогда канал начал сотрудничество с главным дедом Морозом страны – сказочный волшебник приехал в столицу из Великого Устюга и побывал на вечеринке. Именно там с ним встретилась Анастасия Заворотнюк. Она только-только получила приглашение стать ведущей утреннего эфира на НТВ – была на пике формы, карьеры. Разумеется, ни о каком раке тогда и речи не шло.

Завидев в руках Деда Мороза длинный посох с зеленым шаром – символом НТВ – в качестве наконечника, Настя тут же начала на нем сексуально извиваться аки на шесте в стрип-клубе. А заметив направленные на нее камеры, и ножку сексуально подняла, и грудь колесом выставила, и улыбнулась.

Теперь вся надежда на том, что Дед Мороз по старой дружбе поможет Насте поправиться и снова блистать в свете.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от ФАН АНАСТАСИИ ЗАВОРОТНЮК (@zavorotnyuk.anastasiya_fan) 9 Дек 2019 в 9:12 PST

Напомним, новость о болезни звезды сериала «Моя прекрасная няня» повергла в шок всю Россию. Сообщалось, что якобы врачи поставили артистке страшный диагноз: «глиобластома». По некоторым данным у Анастасии Заворотнюк диагностировали четвертую стадию рака мозга. Писали даже о параличе правой стороны тела, но семья актрисы эту информацию опровергла.

СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет

Последнее: Китайская компания расширяет свой ассортимент и сообщает о планах выпуска уже в первом квартале будущего года своих первых очков дополненной реальности (AR) под маркой Oppo AR Glasses. Производитель не раскрывает подробных технических характеристик своего будущего изделия, сообщая лишь самые общие данные и демонстрируя внешний дизайн, который мало отличается от аналогичных конкурирующих AR устройств. Разработчики при […]