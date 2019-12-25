«Рака нет»: Заворотнюк сексуально извивалась на шесте на вечеринке

25.12.2019, 12:18, Разное

В Сети как грибы после дождя множатся фан-страницы Анастасии Заворотнюк. Неравнодушные люди делятся там фотографиями «прекрасной няни» разных лет. Именно там и появился кадр, сделанный в 2016 году на презентации очередного сезона телеканала НТВ. 

Тогда канал начал сотрудничество с главным дедом Морозом страны – сказочный волшебник приехал в столицу из Великого Устюга и побывал на вечеринке. Именно там с ним встретилась Анастасия Заворотнюк. Она только-только получила приглашение стать ведущей утреннего эфира на НТВ – была на пике формы, карьеры. Разумеется, ни о каком раке тогда и речи не шло. 

Завидев в руках Деда Мороза длинный посох с зеленым шаром – символом НТВ – в качестве наконечника, Настя тут же начала на нем сексуально извиваться аки на шесте в стрип-клубе. А заметив направленные на нее камеры, и ножку сексуально подняла, и грудь колесом выставила, и улыбнулась.

Теперь вся надежда на том, что Дед Мороз по старой дружбе поможет Насте поправиться и снова блистать в свете. 

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от ФАН АНАСТАСИИ ЗАВОРОТНЮК (@zavorotnyuk.anastasiya_fan) 9 Дек 2019 в 9:12 PST

Напомним, новость о болезни звезды сериала «Моя прекрасная няня» повергла в шок всю Россию. Сообщалось, что якобы врачи поставили артистке страшный диагноз: «глиобластома». По некоторым данным у Анастасии Заворотнюк диагностировали четвертую стадию рака мозга. Писали даже о параличе правой стороны тела, но семья актрисы эту информацию опровергла.



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Последнее: Китайская компания расширяет свой ассортимент и сообщает о планах выпуска уже в первом квартале будущего года своих первых очков дополненной реальности (AR) под маркой Oppo AR Glasses. Производитель не раскрывает подробных технических характеристик своего будущего изделия, сообщая лишь самые общие данные и демонстрируя внешний дизайн, который мало отличается от аналогичных конкурирующих AR устройств. Разработчики при […]

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

новости дня
ваши отзывы
Политика конфиденциальности - GDPR Рыбинск

Интернет-проект РЫБИНСКonLine™ работает с 2002 года

Информационные материалы сайта транслируются в службы автоматической обработки и систематизации новостей

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected] или воспользуйтесь страницей Обратной связи

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2019 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика