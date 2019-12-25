«Коляда». Баба Доцька выпустила клип на авторскую колядку. Видео

видео
Видео: Баба Доцька / YouTube
Источник: интернет-издание «ГОРДОН»
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет
Последнее: Китайская компания расширяет свой ассортимент и сообщает о планах выпуска уже в первом квартале будущего года своих первых очков дополненной реальности (AR) под маркой Oppo AR Glasses. Производитель не раскрывает подробных технических характеристик своего будущего изделия, сообщая лишь самые общие данные и демонстрируя внешний дизайн, который мало отличается от аналогичных конкурирующих AR устройств. Разработчики при […]
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
- Нефть подешевела на данных о росте запасов в США / 27 ноября
- В Хабаровске и Комсомольске-на-Амуре «заминировали» школы / 9 декабря
- Американец поздравил сограждан с Рождеством украденными из банка деньгами / 25 декабря
- Французский политолог отказался считать Россию сверхдержавой / 8 декабря
- У родственников пропавших во время пожара в Одессе взяли образцы ДНК – полиция / 10 декабря
- В Болгарии заявили, что надеются построить «Балканский поток» до конца 2020 года / 4 декабря
- Стало известно о возвращении американских военных на шесть баз в Сирии / 18 декабря
- Взрыв авто в Харькове. Полицейские обнаружили сгоревшую машину вероятных подрывников / 26 ноября