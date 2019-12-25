Путин обвинил Польшу в сговоре с Гитлером и в солидарности с нацистами в еврейском вопросе

На расширенной коллегии министерства обороны РФ 24 декабря российский президент Владимир Путин заявил, что Польша накануне Второй мировой войны действовала в сговоре с фашистской Германией. Об этом пишет издание «Коммерсантъ».

19 декабря Путин заявил, что в начале Второй мировой войны войска СССР вошли на территорию Польши, когда польское правительство якобы утратило контроль над своими вооруженными силами. В министерстве иностранных дел Польши ответили, что эти слова являются «пропагандой эпохи сталинского тоталитаризма».

«Советский Союз был последней страной в Европе, которая подписала пакт о ненападении с Германией. Последней! Все остальные ведущие страны Европы это сделали до СССР. Да, пакт Молотова – Риббентропа, да, он был подписан… И там был секретный так называемый договор о разделе сфер влияния. А чем занимались европейские страны до этого? Ровно тем же самым! Все сделали то же самое! Начиная с 1938 года, когда Гитлер предъявил свои претензии на часть Чехословакии, Великобритания, Франция сдали своего союзника, хотя у них был договор с Чехословакией о взаимопомощи, и предоставили Гитлеру возможность захватить часть Чехословакии», – подчеркнул Путин на коллегии 24 декабря.

Он уверяет, что из архивных документов понятно: Польша фактически вступила в сговор с Гитлером и вела с ним переговоры.

«А на так называемой Мюнхенской конференции Гитлер прямо представлял интересы Польши, отчасти – Венгрии… Прямо представлял интересы, а потом еще полякам сказал: «Вы знаете, трудно было отстаивать ваши интересы». У нас это все в документах есть. Слава богу, у нас достаточно архивных документов, доставшихся нам как трофеи еще из европейских стран после Второй мировой войны», – сказал российский президент.

Он сказал, что его задело, как Гитлер и официальные представители Польши обсуждали еврейский вопрос.

«Гитлер сообщил министру иностранных дел, а потом послу Польши в Германии, прямо сказал, что у него есть идея выслать евреев в Африку, в колонии! Представляете, 1938 год, выслать евреев из Европы в Африку! На вымирание! На уничтожение. На что посол Польши ему ответил, а потом это записал в своей докладной бумаге министру иностранных дел Польши господину [Юзефу] Беку: «Когда я это услышал,– пишет он, – я ему ответил…» Фюреру он ответил, Гитлеру… «Если он это сделает, мы поставим ему великолепный памятник в Варшаве». Сволочь, свинья антисемитская – по-другому сказать нельзя», – отметил Путин.

Он добавил, что в РФ достаточно материалов, «чтобы не дать возможности никому испоганить память о наших отцах, о наших дедах, обо всех тех, кто положил свою жизнь на алтарь победы над нацизмом».

Мюнхенское соглашение 1938 года – соглашение между Германией, Великобританией, Францией и Италией, составленное в Мюнхене 29 сентября 1938 года и подписанное в ночь с 29 на 30 сентября того же года рейхсканцлером Германии Адольфом Гитлером, премьер-министром Великобритании Невиллом Чемберленом, премьер-министром Франции Эдуардом Даладье и премьер-министром Италии Бенито Муссолини. Чехословакия и связанный с ней СCCH на конференцию приглашены не были. Соглашение предусматривало, что Чехословакия в течение 10 дней освободит и уступит Германии Судетскую область. 1 октября 1938 года, не дожидаясь, немецкий Вермахт вторгся в Чехословакию и занял Судеты. В этот же день Чехословакия была вынуждена вывести свои войска из Тешинской области, которая 2 октября была занята Польшей.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

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