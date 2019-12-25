В Харькове взорвали банкомат – полиция

В Киевском районе Харькова в ночь на 25 декабря по улице Академика Волкова неизвестные взорвали банкомат, сообщает пресс-служба полиции Харьковской области.

«В ходе проведения осмотра полицейские установили, что в середине банкомата произошел взрыв самодельного взрывного устройства», – сказано в сообщении.

В результате происшествия никто из граждан не пострадал. Неизвестные забрали из банкомата деньги, сумма похищенных средств устанавливается.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

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