Новый кроссовер Cowin Showjet выйдет в феврале 2020 года

Китайский автомобильный бренд Cowin раскрыл дату старта продаж новой модели кроссовера Cowin Showjet на внутреннем рынке.

Указывается, что новая модель построена на архитектуре, которую ранее задействовали на популярном кроссовере Chery Tiggo 5x. Производитель анонсировал, что старт продаж техники состоится уже к февралю 2020 года. Предполагается, что новая модель похвастается продвинутым дизайном, а также усовершенствованными характеристиками.

Отличить новую модель от предшественника можно по видоизмененному капоту, стильной головной оптике, усовершенствованным бамперам и другим внешним параметрам. Под капотом новой модели Cowin Showjet установлен 2-литровый агрегат на 122 л.с. мощности. Также выпустят модель с мощностью до 147 л.с. на 1,5 литра.

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