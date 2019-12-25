Для Началовой закончилось плохо: как звезды калечат себя ради красоты

25.12.2019, 12:12, Разное

Который день в Сети обсуждают признание телеведущей Леры Кудрявцевой.
Знаменитость рассказала поклонникам, что попала на операционный стол из-за
импланта в груди. Как оказалось, силиконовая вставка слева порвалась, вещество
коло пяти лет распространялось в теле звезды.  

Лера Кудрявцева не единственная знаменитость пострадавшая из-за желания стать привлекательнее. Серьезные проблемы со здоровьем
у певицы Юлии Началовой начались именно после пластики. После рождения дочери артистка
увеличила грудь. Результат звезду не устроил. Юлия решила вытащить импланты.
Для этого она обратилась к американским докторам.

Во время операции Юлии Началовой занесли инфекцию. Началось заражение.
Артистку вытащили с того света. Но после сепсиса начались осложнения, здоровье
знаменитости оказалось подорвано, что через годы привело к страшным последствиям.

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Публикация от KUDRYAVTSEVA LERA (@leratv) 23 Дек 2019 в 9:49 PST

Телеведущая Маша Малиновская тоже любила экспериментировать
с внешностью. Знаменитость увеличивала не только грудь, но и губы. Когда же Маша
решила вытащить капсулы с силиконом, начались проблемы, к счастью, не
смертельные.

«Один сосок был в бюстгальтере, другой чуть ли не в
подбородок мне смотрел. Трэш!» – вспоминала Малиновская.

Как сообщает сайт «Комсомольская правда» многие
голливудские звезды, ранее увеличившие грудь, избавились от имплантов. Николь
Кидман, Виктория Бэкхем, Джейн Фонда, Памела Андерсон, Дрю Бэрримор, Бритни
Спирс и другие знаменитости признали ошибочность своего решения.



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