Бастрыкин взял на контроль ситуацию с травлей девочки в Уфе

Председатель Следственного комитета (СК) Александр Бастрыкин поставил на контроль проведение проверки по информации о травле ученицы четвертого класса школьниками в Уфе.

На сайте СК указывается, что Бастрыкин «поручил руководителям следственных управлений по Республике Башкортостан (…) в кратчайшие сроки досконально изучить все обстоятельства нарушения прав граждан, доложить о проведенных мероприятиях в рамках проверок и поставил их результаты на контроль в центральном аппарате ведомства».

Ранее член совета по правам человека в Башкирии Динар Зайнуллин опубликовал в Facebook заявление жительницы Уфы, которая пишет, что от травли школьников пострадала ее дочь.

Женщина сообщила, что учащиеся старших классов избивали, вымогали деньги, склоняли к самоубийству и запугивали девочку.

Ситуацией занялись в Совете по правам человека Башкирии и детский омбудсмен региона Милана Скоробогатова, передает РИА «Новости».

Ранее СК занялся инцидентом с пытавшейся выбросить дочь из окна жительницей Петербурга.

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