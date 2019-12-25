Гаджеты: Создан протомеч аналогичный мечам джедаев из «Звездных войн» (2 фото + видео)

25.12.2019, 12:11, Новости дня


Одним из самых ярких элементов космической эпопеи «Звездных войн» является световой меч джедаев, обладающий неимоверной мощностью. Согласно истории мира созданной сценаристами настоящий световой меч требует около 1,69 гигаджоулей тепловой энергии, а это больше, чем разряд молнии, и эквивалентно 120 280 батарейкам типа АА. Конечно нынешние технологии не позволят создать такую плотность энергии, заключенную в рукоятку меча.

Однако для энтузиастов и «сумасшедших ученых» сценаристы оставили лазейку, введя так называемый протомеч, предшественник меча джедаев, обладающий меньшей мощностью и работающий от аккумуляторов. В тоже время истиный меч джедая использовал в качестве источника энергии Силу, трансфорирующуюся через специальный кристалл, что позволяло иметь практически неограниченные запасы энергии.


Принцип работы протомеча заключается в создании энергетической петли, вытянутой вдоль клинка оружия. При этом энергия удерживается около меча и передается любому препятствию, встречающемуся на пути, попутно уничтожая его. Конструкция протомеча подразумевает наличие бокса с батарейками и кабелей для передачи энергии на клинок.

Энтузиасты из группы Hacksmith известные созданием прототипов меча Таноса, щита Капитана Америка и молота Тора, намерились замахнуться на создание классического протомеча из «Звездных войн». Учитывая зачаточное состояние современных технологий неспособных создать самостабилизирующуюся энергетическую петлю, в качестве клинка протомеча был использован стальной прут на который подается энергия, раскаляя его до свечения и даже издавая характерный звук «zzzzzmm, zzzzmm» при резком движении. Это видео заставляет нас вспомнить героические бои Люка Скайуокера, слава которого базируется на использовании светового меча джедая. В демонстрационном видео показаны возможности прототипа, способного прорезать некоторые материалы.



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