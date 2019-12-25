Гаджеты: Создан протомеч аналогичный мечам джедаев из «Звездных войн» (2 фото + видео)



Одним из самых ярких элементов космической эпопеи «Звездных войн» является световой меч джедаев, обладающий неимоверной мощностью. Согласно истории мира созданной сценаристами настоящий световой меч требует около 1,69 гигаджоулей тепловой энергии, а это больше, чем разряд молнии, и эквивалентно 120 280 батарейкам типа АА. Конечно нынешние технологии не позволят создать такую плотность энергии, заключенную в рукоятку меча.

Однако для энтузиастов и «сумасшедших ученых» сценаристы оставили лазейку, введя так называемый протомеч, предшественник меча джедаев, обладающий меньшей мощностью и работающий от аккумуляторов. В тоже время истиный меч джедая использовал в качестве источника энергии Силу, трансфорирующуюся через специальный кристалл, что позволяло иметь практически неограниченные запасы энергии.



Принцип работы протомеча заключается в создании энергетической петли, вытянутой вдоль клинка оружия. При этом энергия удерживается около меча и передается любому препятствию, встречающемуся на пути, попутно уничтожая его. Конструкция протомеча подразумевает наличие бокса с батарейками и кабелей для передачи энергии на клинок.

Энтузиасты из группы Hacksmith известные созданием прототипов меча Таноса, щита Капитана Америка и молота Тора, намерились замахнуться на создание классического протомеча из «Звездных войн». Учитывая зачаточное состояние современных технологий неспособных создать самостабилизирующуюся энергетическую петлю, в качестве клинка протомеча был использован стальной прут на который подается энергия, раскаляя его до свечения и даже издавая характерный звук «zzzzzmm, zzzzmm» при резком движении. Это видео заставляет нас вспомнить героические бои Люка Скайуокера, слава которого базируется на использовании светового меча джедая. В демонстрационном видео показаны возможности прототипа, способного прорезать некоторые материалы.

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