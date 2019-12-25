Гаджеты: 10-е испытание парашютов Crew Dragon завершилось успешно. Пилотируемая миссия становится все реальнее



На фоне неудачного тестового полета корабля Boeing CST-100 Starliner, весьма неплохо выглядят перспективы компании Илона Маска захватить лидерство в гонке по созданию пилотируемого корабля для доставки астронавтов в космос. SpaceX провела очередное, уже десятое подряд, успешное тестирование модернизированной третьей версии парашютной системы космического корабля Crew Dragon.

После аварии произошедшей на испытаниях второй версии парашютной системы в мае, Маск заявил, что перед запуском в космос астронавтов его компания проведет как минимум 10 успешных тестов. Инженеры и разработчики SpaceX полностью выполнили задание главы компании.

Ранее в ноябре SpaceX успешно провела подряд тринадцать испытаний парашютной системы третьей версии. Также успешно прошло тестирование системы аварийного спасения экипажа корабля Crew Dragon. Таким образом созданы все условия для безопасной эксплуатации спасательных систем необходимых для экстренной эвакуации экипажа.

В настоящее время инженерам SpaceX осталось провести всего одно и то необязательное по условиям NASA испытание работы система автоматического спасения при отстреле спасательной капсулы. Такое тестирование не заложено в сертификационной программе для разрешения совершения пилотируемых полетов, однако разработчики SpaceX проявили инициативу и приняли решение испытать САС в действии.

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