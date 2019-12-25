Завершены основные работы по строительству станции МЦД-2 «Остафьево»

Новая станция «Остафьево» второго Московского центрального диаметра (МЦД-2) «Курско-Рижский» находится в финальной стадии готовности, основные работы завершены, сообщили в пресс-службе департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.
«Новая станция «Остафьево» Курского направления Московской железной дороги находится в финальной стадии готовности, работы по ее строительству уже заканчиваются», – говорится в сообщении, передает агентство городских новостей «Москва».
Станция «Остафьево» расположена между станциями «Щербинка» и «Силикатная» МЦД-2. Она включает в себя две пассажирские платформы и конкорс с турникетной и кассовой зоной, с эскалаторами и лифтами для маломобильных пассажиров.
Как уточнили в департаменте, новая станция расположена в Новомосковском округе Москвы, у жителей близлежащих к ней территорий нет в пешей доступности станции метро, а, значит, подчеркнули в пресс-службе, станция второго диаметра значительно улучшит транспортную доступность округа.
В ноябре президент Владимир Путин открыл движение по первому Московскому центральному диаметру, проехав на поезде от станции Белорусская до станции Фили и обратно. Мэр Москвы Сергей Собянин подарил главе государства именную карту «Тройка».
Газета ВЗГЛЯД рассказывала о том, как Москва скрестила метро и электрички.
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Последнее: Новая станция «Остафьево» второго Московского центрального диаметра (МЦД-2) «Курско-Рижский» находится в финальной стадии готовности, основные работы завершены, сообщили в пресс-службе департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы. «Новая станция «Остафьево» Курского направления Московской железной дороги находится в финальной стадии готовности, работы по ее строительству уже заканчиваются», – говорится в сообщении, передает агентство городских новостей «Москва». […]
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