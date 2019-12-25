В Сети обсуждают расставание Пелагеи и Ивана Телегина

Некоторое время назад пользователи Сети начали обсуждать вероятное расставание отечественной фолк-рок-певицы Пелагеи со вторым супругом, хоккеистом Иваном Телегиным. В качестве подтверждения предположений называют отсутствие обручальных колец у пары и удаление общих фото в соцсетях.

В 2016 году Пелагея и Иван Телегин официально зарегистрировали отношения, а в январе 2017 года у них родился первенец – дочь Таисия. Некоторые тогда называли певицу «разлучницей», говоря о том, что она «увела» возлюбленного из семьи. Сейчас же пользователи Сети считают, что происходит «эффект бумеранга», а муж изменяет Пелагее с другой женщиной. Согласно распространяющимся данным, Телегин с новой избранницей проводят вместе время, о чём говорят материалы, размещаемые в разделе Stories. Фото и видео якобы сделаны в одних и тех же местах, то есть хоккеист и его пассия могут в это время быть рядом.



В Сети говорят о том, что Пелагея и Иван Телегин уже несколько месяцев живут отдельно, но при этом ни один из супругов пока не прокомментировал предположения о расставании. Многие подписчики певицы считают такое игнорирование неправильным и просят прояснить ситуацию, рассказав, действительно ли пара готовится к разводу или это просто «досужие домыслы».

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