В зауральской школе пожаловались на питание гнилой тушенкой

Сотрудники кадетской школы в городе Шадринск пожаловались правозащитнику Александру Андрюкову, что им приходится кормить воспитанников некачественными продуктами. Андрюков пообещал передать жалобу в прокуратуру и Роспотребнадзор, сообщает Ura.ru.
Одна из работниц учреждения сообщила, что детям подают на стол гнилую тушенку, от которой несет невыносимым запахом. При этом продукт не является просроченным. Кроме того, в столовой не хватает перчаток и чистящих средств для посуды, а ее работники получают низкие зарплаты.
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Последнее: Сотрудники кадетской школы в городе Шадринск пожаловались правозащитнику Александру Андрюкову, что им приходится кормить воспитанников некачественными продуктами. Андрюков пообещал передать жалобу в прокуратуру и Роспотребнадзор, сообщает Ura.ru. Одна из работниц учреждения сообщила, что детям подают на стол гнилую тушенку, от которой несет невыносимым запахом. При этом продукт не является просроченным. Кроме того, в столовой не […]
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