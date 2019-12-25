Главы Крыма и Севастополя оценили поездку на прибывшем из Петербурга поезде

Врио губернатора Севастополя Михаил Развожаев и глава Крыма Сергей Аксенов назвали комфортной поездку из Симферополя в поезде №7, который отправился в Крым по маршруту Санкт-Петербург – Севастополь и первым пересек Керченский пролив по Крымскому мосту.

Развожаев назвал поездку «замечательной историей», передает РИА «Новости».

«Мы с Сергеем Аксеновым (глава Крыма) и Зариной Догузовой (глава Ростуризма) проехали в поезде (…) Впечатления самые замечательные, поезд комфортабельный, железнодорожное сообщение восстановлено», – рассказал он.

Аксенов назвал запуск железнодорожного движения по Крымскому мосту «прорывным моментом» и «новым окном возможностей».

Они отметили, что с открытием железнодорожного сообщения поток туристов в Крым и Севастополь увеличится.

Газета ВЗГЛЯД писала о том, какое значение имеет начало железнодорожного движения по Крымскому мосту для жителей Крыма и остальных россиян, а также о том, чем теперь займутся строители Крымского моста.





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