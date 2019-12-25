В Новгородской области завели дело на полицейских, отказавшихся искать похищенного подростка, которого впоследствии убили

25.12.2019, 11:57, Новости дня

В Новгородской области в отношении двух сотрудников полиции возбуждено уголовное дело о халатности, сообщает «Интерфакс». Полицейским поступила жалоба о похищении подростка ради выкупа, они не стали начинать проверку, а похищенный был убит.

Фигурантами дела стали оперативный дежурный и оперуполномоченный оперативно-сыскного отделения угрозыска управления МВД по Великому Новгороду.

30 декабря 2018 года жительница Новгорода сказала в полицию, что ее несовершеннолетнего сына 2002 года рождения, удерживают в неизвестном ей месте и требуют выкуп. Она сказала, что у нее были аудиозаписи телефонных переговоров с вымогателем и участием ее сына.

Однако полицейские убедили женщину, что для жалобы нет оснований. На следующий день тело подростка нашли с признаками насильственной смерти.



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