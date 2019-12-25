$2,9 млрд, которые «Газпром» должен выплатить Украине в исполнение решения Стокгольмского арбитража, являются «каплей в море» по сравнению с потенциальными рисками для России. Как передает ТАСС, об этом сказал вице-премьер Дмитрий Козак.
«Предсказать, насколько кто выиграл не может ни Украина, ни мы. Однозначно можно сказать, что $2,9 млрд, которые мы заплатим в исполнение уже вступившего в силу решения суда — это капля в море по сравнению с теми претензиями, потенциальными рисками, которые могли бы быть для России. Эти суммы были бы намного выше», — сказал Козак.
20 декабря Москва и Киев подписали итоговый протокол о продлении транзита газа через Украину на пять лет. Стороны также достигли предварительных договоренностей об урегулировании взаимных судебных споров в Стокгольмском арбитраже. До 29 декабря «Газпром» выплатит Украине $2,9 млрд по решению Стокгольмского арбитража, а «Нафтогаз» отзовет все иски.
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