Козак: $2,9 млрд, которые «Газпром» выплатит Украине — «капля в море» по сравнению с возможными рисками

25.12.2019, 11:57, Новости дня

$2,9 млрд, которые «Газпром» должен выплатить  Украине в исполнение решения Стокгольмского арбитража, являются «каплей в море» по сравнению с потенциальными рисками для России. Как передает ТАСС, об этом сказал вице-премьер Дмитрий Козак.

«Предсказать, насколько кто выиграл не может ни Украина, ни мы. Однозначно можно сказать, что $2,9 млрд, которые мы заплатим в исполнение уже вступившего в силу решения суда — это капля в море по сравнению с теми претензиями, потенциальными рисками, которые могли бы быть для России. Эти суммы были бы намного выше», — сказал Козак.

20 декабря Москва и Киев подписали итоговый протокол о продлении транзита газа через Украину на пять лет. Стороны также достигли предварительных договоренностей об урегулировании взаимных судебных споров в Стокгольмском арбитраже. До 29 декабря «Газпром» выплатит Украине $2,9 млрд по решению Стокгольмского арбитража, а «Нафтогаз» отзовет все иски.



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