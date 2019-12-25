Названы самые ожидаемые автомобили на российском рынке в 2020 году

Группой независимых специалистов озвучены самые ожидаемые модели в 2020 году для российского рынка.
Заявлено, что среди купеобразных автомобилей самым востребованным окажется обновленная модель Audi A5 Coupe, которая поступит во втором квартале. Производителям удалось значительно улучшить внешний вид, а также добиться увеличенной мощности. Модель Audi A5 Coupe уже продается на рынке Германии по цене от 42,9 тысяч евро.
Также сообщается, что в конце следующего года на рынок РФ начнут поставлять новую версию A3 Sportback, которая обладает пятидверным салоном. Специалисты обозначили также дальнейший выход в продажу компактной баварской модели BMW 1 Series, построенной на архитектуре FAAR.
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