Названы самые ожидаемые автомобили на российском рынке в 2020 году

Группой независимых специалистов озвучены самые ожидаемые модели в 2020 году для российского рынка.

Заявлено, что среди купеобразных автомобилей самым востребованным окажется обновленная модель Audi A5 Coupe, которая поступит во втором квартале. Производителям удалось значительно улучшить внешний вид, а также добиться увеличенной мощности. Модель Audi A5 Coupe уже продается на рынке Германии по цене от 42,9 тысяч евро.

Также сообщается, что в конце следующего года на рынок РФ начнут поставлять новую версию A3 Sportback, которая обладает пятидверным салоном. Специалисты обозначили также дальнейший выход в продажу компактной баварской модели BMW 1 Series, построенной на архитектуре FAAR.

СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет

Последнее: В интервью главреду «Эхо Москвы» Алексею Венедиктову Александр Лукашенко был предельно откровенен. Запад и НАТО глава государства назвал гарантами суверенитета «Белоруссии». «Если Россия попробует нарушить наш суверенитет, вы знаете, как отреагирует не только мировое сообщество – они окажутся втянутыми в войну. Этого уже Запад и НАТО не перенесут», — сказал он. Заявление Лукашенко означает, что […]