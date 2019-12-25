Раскрыт рейтинг недорогих электромобилей на вторичном рынке России

25.12.2019, 11:52, Новости дня

Группой независимых экспертов озвучен рейтинг бюджетных электрических автомобилей, доступных на вторичном рынке России.

В свою очередь, самая недорогая модель оценивается в 5000 тысяч евро. Однако большая часть техники поставляется с американского рынка, тогда как действующий пробег машин составляет от 500 до 2000 километров. Однако стоит отметить, что недорогой электрокар Renault Kangoo Z.E., доступный в Европе за 5 тысяч евро, продается в РФ за 1,65 миллиона рублей.

Кроме того, высоким спросом у покупателей пользуется недорогой электрокар Renault ZOE, который оценили в 8 тысяч евро. Специалисты также отметили французскую электрическую модель Citroen C-Zero, которая продается за 6 тысяч евро, но в РФ предложена за 1,2 млн рублей в стартовом оснащении.



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