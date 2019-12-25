Военным Ми-8 решили усилить бронирование после Сирии

Транспортно-десантным вертолетам типа Ми-8/171 усилят защиту десантной кабины после испытаний в реальной боевой обстановке в Сирии, сообщил управляющий директор «Улан-Удэнского авиационного завода» Леонид Белых.

«Или другой пример – испытали наши машины в Сирии, и в реальных боевых условиях выявились определенные вопросы. Военные предъявляют новые требования в следующем контракте. За всем этим стоит необходимость сохранить жизнь людей. Сейчас, например, будем внедрять броню на десантную кабину вертолетов. Также идет дальнейшее развитие вариаций с усовершенствованной системой вооружения и летно-техническими характеристиками», – передает РИА «Новости» слова Белых в интервью журналу «Вертолеты России».

Говоря о гражданской версии Ми-171, Белых сообщил, что создается его версия для работы на шельфе.

«Раньше в нем не было необходимости, нефть добывали на суше, а теперь внимание крупных компаний все чаще приковано к морю. Вертолет Ми-171А3 офшорной конфигурации, по признанию специалистов, сможет успешно конкурировать с иностранными моделями», – сказал он.

По его мнению, Ми-171А3 для работы на шельфе будет соответствовать самым современным международным требованиям по безопасности, в том числе международному стандарту, который разработали нефтяные компании по эксплуатации вертолетов в офшорных операциях (стандарт IO GPI).

Напомним, 3 сентября Белых заявил, что новейший вертолет для работы на шельфе Ми-171А3 готов к запуску в производство.

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