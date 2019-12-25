На Украине возбудили дело из-за прибытия в Крым поезда из Петербурга

Прокуратура Украины возбудила уголовное дело в связи с прибытием в Крым из Санкт-Петербурга поезда, который проследовал по Керченскому мосту.

«Сегодня, 25 декабря 2019 года, прокуратура АР Крым (структура, созданная в составе Генпрокуратуры Украины после воссоединения полуострова с Россией) зарегистрировала уголовное дело по факту незаконного пересечения пассажирским поездом Санкт-Петербург – Симферополь государственной границы Украины через Керченский мост», – говорится в сообщении пресс-службы прокуратуры, передает РИА «Новости».

В ведомстве уточнили, что уголовное дело заведено по статье «Незаконная переправка лиц через государственную границу Украины», санкция которой предусматривает до пяти лет лишения свободы.

Напомним, в среду первый поезд из Петербурга в Крыма прибыл на конечную станцию следования – Севастополь. За время следования поезд №7 «Таврия» с вагонами купе и плацкарт преодолел 2741 километр. Время в пути составило 43,5 часа.

Ранее поезд встретили в Симферополе, где в него зашли для поездки к конечной станции маршрута глава Крыма Сергей Аксенов и врио губернатора Севастополя Михаил Развожаев.

Железнодорожное пассажирское сообщение между Крымом и городами материковой РФ началось более 140 лет назад, но несколько раз прерывалось: во время революции и гражданской войны 1917-1922 годов, а затем во время Великой Отечественной войны. С 50-х годов прошлого столетия поезда в Крым курсировали регулярно вплоть до 2014 года.

Газета ВЗГЛЯД писала о том, какое значение имеет начало железнодорожного движения по Крымскому мосту для жителей Крыма и остальных россиян, а также о том, чем теперь займутся строители Крымского моста.





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