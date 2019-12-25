Прокуратура признала незаконными «учения» МВД с участием школьников. Главу района и главу районного МВД накажут

Прокуратура Тукаевского района Татарстана по итогам проверки признала незаконным привлечение несовершеннолетних школьников к учениям личного состава органов внутренних дел. Учения несколько дней назад состоялись в селе Новотроицкое, ​к участию в них силовики привлекли учащихся ​девятых классов Новотроицкой школы. Подростки должны были нападать на силовиков и изображать участников митинга. Сотрудники МВД применили к ним силовые приемы, в результате чего школьники получили синяки и незначительные травмы.

В адрес главы Тукаевского района и начальника отдела МВД России по Тукаевскому району внесены представления, поставлен вопрос о дисциплинарной ответственности должностных лиц, — сообщается на сайте прокуратуры.

«Причастные к этому должностные лица отдела МВД России по Тукаевскому району и МБОУ «Новотроицкая средняя общеобразовательная школа» поставили под угрозу безопасность жизни и здоровья обучающихся в образовательной организации, — сказано в сообщении ведомства. — Тем самым грубо нарушив их права и законные интересы. Районный отдел образования не обеспечил надлежащий ведомственный контроль и своевременное пресечение неправомерных действий администрации школы».

Днем ранее глава МВД РФ Владимир Колокольцев уволил из органов внутренних дел непосредственных организаторов учений. Также он объявил о привлечении к дисциплинарной ответственности в виде неполного служебного соответствия министра внутренних дел по Республике Татарстан генерал-лейтенанта полиции Артема Хохорина. Начальник отдела образования Тукаевского района Татарстана тоже уже уволилась со своей должности.

Один из школьников рассказал, что учеников не предупредили об учениях: после уроков директор просто пришел и сказал: «Давайте собирайтесь, вы пойдете с МВД».

«Мы все были удивлены. Когда мы выходим на улицу, мы видим, что они стоят с щитами. Они нам объяснили, что мы должны провоцировать, выходить топать, потом уже просто толкать», – рассказал школьник. В ответ на эти действия, по его словам, полицейские применяли к девятиклассникам силовые приемы:

«Меня очень жестко положили, типа свернули и ткнули лицом в снег. Других кинули через бедро, многих кидали через бедро и меня одного ткнули лицом в снег, очень жестко. Моего друга поцарапали, он порезался об щиты, у меня осталась ссадина на руке, ссадина на коленке, плюс большая шишка на голове», – рассказал он.

После того, как ролики появились в Сети, МВД подтвердило проведение учений, но никаких извинений школьникам не принесло. В МВД сначала заявили, что школьники участвовали в учениях «по согласованию с администрацией школы», но затем эта новость с сайта МВД Татарстана была удалена, а приведенная фраза из нового варианта сообщения исчезла. В МВД также заявили, что никто из школьников не пострадал, а перед учениями их якобы проинструктировали о мерах безопасности.

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