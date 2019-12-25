Президент Кыргызстана: сумма, которую Матраимовы требуют от СМИ, «слишком высока»

Президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков более трех часов общался с журналистами во время ежегодной итоговой пресс-конференции. На ней он впервые прокомментировал иск семейства Матраимовых к кыргызской службе Радио Свобода и другим медиа, опубликовавшим расследование о бывшем замглавы таможни Раимбеке Матраимове.

Жээнбеков сказал, что проверка по журналистским расследованиям деятельности Матраимовых идет. «Вы говорите про Раима Матраимова. Образно говоря, таких коррупционеров с 90-х годов было не десятки, а сотни человек. Вы видели простого служащего таможни? Посмотрите на его состояние, имущество – один лучше другого. Таких много. Я говорю: помогите мне. Спасибо СМИ, что пишете, вы нам сильно помогаете. Матраимова хотят сделать символом коррупции и привязать ко мне».

Он отдельно добавил, что считает, требуемая Матраимовыми от СМИ сумма компенсаций слишком высока (в общей сложности семья хочет получить от Радио Свобода, Kloop и 24.kg а также журналиста Радио Свобода Али Токтакунова более $850 тыс.). Также Жээнбеков пообещал, что «всегда будет защищать свободу слова».

По данным журналистов, в Кыргызстане много лет действовала масштабная криминальная сеть с участием высокопоставленных чиновников. Клан семьи Абдукадыр (китайские бизнесмены уйгурского происхождения) контролировал оптовые поставки товаров на рынки Кыргызстана, нелегально ввозя их из-за границы, а чтобы таможня закрывала на это глаза, платил огромные взятки руководителям таможни, в частности лично Матраимову.

Сеть была вскрыта, когда осенью 2019 года в Стамбуле был убит Айеркен Саймаити. Он профессионально занимался отмыванием денег от торговли на рынках. За пять лет, по его словам, отмыл около $700 миллионов через сеть специальных курьеров, которые вывозили деньги за границу, декларируя их как свои.

Также Жээнбеков высказался о бывшем президенте Кыргызстана Алмазбеке Атамбаеве, на которого сейчас заведены более десятка уголовных дел:

«Мне небезразлична его судьба, мы были соратниками в самые трудные годы для него, для меня и для страны — 2005-й и 2010-й. Я в Оше, он здесь, вместе боролись с режимами, которые не воспринимал наш народ, — сказал президент Кыргызстана. По его словам, «все разногласия» между ним и Атамбаевым можно было решить вдвоем:

«Я не обращал внимания на разные заявления обо мне, но они дошли до попыток разделить страну, захватить власть. Я долго ждал, что он опомнится. Но сейчас я уже ничего не решаю. Ситуация уже не та. Сейчас все в руках правоохранительной и судебной систем. Но конечно, я переживаю, это сложная ситуация​», — заметил он.

«Никто не знает, что нас ожидает впереди, все в руках Всевышнего», — заключил он.

Атамбаев находится под арестом с августа 2019 года, ему предъявлены обвинения по ряду коррупционных дел и по делу о беспорядках, устроенных при его задержании, а также в незаконном обороте оружия, в захвате заложников, покушении на убийство и убийстве спецназовца Усена Ниязбекова.

СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет

Последнее: В Кремле не согласны с мнением президента Белоруссии Александра Лукашенко о кризисе в отношениях Москвы и Минска, последние встречи говорят о высокой интеграции, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. «Честно говоря, переговоры, которые были и месяцем ранее в Сочи, и переговоры, которые несколько дней тому назад были в Санкт-Петербурге, с нашей точки зрения, свидетельствуют об обратном», […]