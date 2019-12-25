«Репортеры без границ» призвали освободить Ассанжа из гуманных соображений

Представители международной организации «Репортеры без границ» призывают немедленно освободить основателя портала WikiLeaks Джулиана Ассанжа из британской тюрьмы «Белмарш» из гуманных соображений. Об этом говорится в заявлении, обнародованном на сайте организации 24 декабря.

Слушание по делу об экстрадиции Ассанжа должно начаться в Вестминстерском мировом суде в Лондоне 24 февраля. «Репортеры без границ» обеспокоены сообщениями о том, что у Ассанжа не было достаточной возможности подготовиться к этому слушанию и что его адвокаты не имеют достаточного доступа к нему в тюрьме. Это нарушает права Ассанжа, подчеркнули в организации.

«Мы встревожены нынешним состоянием здоровья Джулиана Ассанжа и призываем к его немедленному освобождению из гуманитарных соображений. В США преследуют Ассанжа за его журналистскую деятельность, которая создает опасный прецедент для свободы прессы. Журналистское сообщество в США и за рубежом обеспокоено тем, что эти разбирательства выводят криминализацию журналистики о национальной безопасности на новый уровень. Этот прецедент может быть использован для судебного преследования журналистов и издателей в будущем за участие в мероприятиях, необходимых для журналистских расследований», – говорится в сообщении.

Кроме того, “Репортеры без границ” призвали власти США снять с Ассанжа обвинения в шпионаже. Его экстрадиция в США создаст опасный прецедент, считают правозащитники.

С 2012 года Ассанж укрывался в посольстве Эквадора в Лондоне. 11 апреля 2019 года британские полицейские задержали интернет-активиста после того, как власти Эквадора отозвали разрешение на его политическое убежище. Рассматривается вопрос об экстрадиции основателя WikiLeaks в США, где ему грозили пять лет лишения свободы за публикацию утечек секретных документов. От добровольной экстрадиции в США Ассанж отказался.

В Штатах Ассанжу предъявили обвинения по 18 пунктам.

3 июня издание Politico сообщило, что минюст США не будет предъявлять новых обвинений Ассанжу в деле об обнародовании засекреченных документов ЦРУ, потому что новые обвинения грозят распространением еще большего количества засекреченных файлов.

Эксперт ООН после посещения Ассанжа в британской тюрьме выразил обеспокоенность его психическим здоровьем.

8 ноября отец Ассанжа также заявил, что опасается за здоровье сына.

В открытом письме главе министерства внутренних дел Великобритании Прити Пател, которое в ноябре подписали более 60 врачей, утверждается, что основатель WikiLeaks нуждается в срочной госпитализации.

В настоящее время Ассанж остается в заключении в тюрьме «Белмарш» в ожидании слушания по вопросу об экстрадиции в США.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

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