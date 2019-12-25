Овечкин встретил католическое рождество в гостях у Трампа

Российский форвард клуба НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин посетил рождественский прием президента США Дональда Трампа в его резиденции Мар-а-Лаго во Флориде.
На праздничном вечере Овечкин подарил Трампу свой игровой свитер передает РИА «Новости».
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Овечкин выступает за «Вашингтон» с 2005 года, а в 2018 году завоевал Кубок Стэнли.
Напомним, в марте Трамп принял в Белом доме капитана хоккейного клуба «Вашингтон Кэпиталз» и основателя общественного движения Putin Team Александра Овечкина, а также других хоккеистов команды, ставших чемпионами НХЛ.
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