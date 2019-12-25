Экономика: Как Газпром обойдет санкции против «Северного потока – 2»

Газпром может необычным способом увеличить поставки газа в Европу в обход Украины и наперекор санкциям США, которые хотят поставлять в Европу свой СПГ. У РФ есть такая возможность, даже несмотря на приостановку строительства «Северного потока – 2». И опасения Украины, что она может потерять часть своего транзита в 2020 году, на этом фоне выглядят вовсе не беспочвенными.

Нарастить поставки в Европу в обход Украины Газпрому поможет газопровод Eugal, который европейцы продолжали строить, не замечая сложности и дрязги вокруг «Северного потока – 2». Первая нитка трубы заработает уже с 1 января 2020 года. По нему можно поставлять порядка 20 млрд кубов, которые Газпром потерял из-за ограничений, введенных против Opal в силу вредности Польши. Запуск Eugal может обеспечить полную загрузку «Северного потока – 1», передает РБК со ссылкой на экономистов.

Почему «Северный поток – 1» сейчас работает не на полную мощность? Все дело в ограничениях для газопровода Opal, который является сухопутным продолжением морского газопровода «Северный поток».

Проблемы с Opal начались в 2013 году, когда ЕС распространил на Opal нормы Третьего энергопакета. Они требовали от Газпрома отдавать половину мощности трубы некоему третьему поставщику. Других поставщиков, конечно, не было, в итоге половина трубы стояла пустой, что автоматически снижало и загрузку «Северного потока – 1». Однако через три года РФ удалось добиться компромиссного решения, которое позволило в 2016 году наконец загрузить Opal и, следовательно, «Северный поток – 1» на полную мощность. ЕК тогда дала Газпрому разрешение на расширение использования мощностей Opal C 50% до 90%. Уже тогда поляки пытались этому помешать, но все закончилось благополучно.

Но в этом году Варшава обжаловала решение ЕК в Европейском суде, подав иск в Верховный суд ЕС, который 10 сентября 2019 года аннулировал решение ЕК о предоставлении Opal исключения из правил Третьего энергопакета вплоть до 2033 года. Газпром вернулся к тому, с чего начал – пришлось половину трубы Opal резервировать для мифических сторонних поставщиков газа, которых просто нет, а самому качать по Opal вдвое меньше газа, чем ранее – лишь 18 млрд кубов. Польша сделала это не случайно, а помогла, по сути, Украине, переговорные позиции которой с Россией по газовому вопросу сразу выросли.

Каким же образом Газпрому может помочь газопровод Egual? Это, по сути, брат-близнец сухопутного газопровода Opal. Обе трубы созданы на немецкой территории для того, чтобы транспортировать российский газ из морских газопроводов в Балтийском море через Германию в Чехию и дальше в австрийский газовый хаб Баумгартен (в контрактах это точка сдачи газа европейцам).

Только если Opal соединен с «Северным потоком – 1», то Eugal предназначен для прокачки топлива из «Северного потока – 2». Кроме того, проектная мощность Eugal больше – 55 млрд кубов против 36 млрд кубов у Opal.

Так как Eugal – фактически брат-близнец Opal, он с легкостью может взять на себя дополнительный газ, идущий по «Северному потоку – 1». Это позволит «Северному потоку – 1» снова начать качать газ на полную мощность в 58 млрд кубов в год (что даже больше проектной). По Opal из-за ограничений Газпром может качать лишь 18 млрд кубов, по Eugal – до 27,5 млрд кубов в год. Это мощность первой нитки, которая и заработает в 2020 году. Кроме того, по «Северному потоку» идет газ, потребляемый самой Германией. Плюс частично топливо из «Северного потока – 1» идет по еще одному газопроводу – Nel мощностью 20 млрд кубов. Эта труба направлена в другую сторону, в Нидерланды, и заканчивается у газохранилища «Реден».

Таким образом, пока то Польша, то Дания, то США всячески вредили Газпрому и тормозили строительство «Северного потока – 2», Eugal преспокойно строился. Причем на деньги международного консорциума под руководством компании Gascade Gаstransport GmbH (совместное предприятие немецкой BASF и Газпрома). Мощности газопровода забронированы до 2037 года.

Иронично, что еще в начале 2019 года были предположения — европейцы из-за некоторых технических задержек не успеют закончить Eugal вовремя, к моменту запуска «Северного потока – 2». На практике получилось все наоборот. Многочисленные препятствия заставили уже неоднократно переносить сроки запуска «Северного потока – 2». Сейчас точной даты нет, есть лишь понимание, что трубу должны запустить в течение 2020 года.

Газпром действительно может обойти ограничение по Opal и увеличить поставки газа в Европу в обход Украины благодаря тому, что в Германии будет запущен в новом году газопровод Eugal, говорит газете ВЗГЛЯД ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности, старший научный сотрудник Финансового университета при правительстве РФ Станислав Митрахович. «Когда заработает первая нитка Eugal, Газпром сможет забросить туда тот газ, который идет по «Северному потоку – 1» и который нельзя направить по Opal из-за ограничений», – говорит эксперт.

«Однако это лишь временное решение проблемы Opal. Фундаментальная же задача Газпрома состоит в том, чтобы вместе с Германией придумать варианты оспаривания решения суда ЕС по Opal.

Надо подключать юристов и интересантов работы с Россией во властных и бизнесовых кругах Германии, и судиться», – уверен Митрахович.

По его мнению, шансы Газпрома выиграть в этом судебном процессе велики. «Там надо формально провести экспертизу, которая покажет, что поставки газа по балтийским потокам не влияют на работу газовой системы Польши. Чтобы Польша выиграла, ее юристам надо будет проявить настоящие чудеса юридической хитрости. Думаю, что у поляков это не получится», – объясняет эксперт ФНЭБ. Польше сложно будет доказать, что работа «Северного потока – 1» якобы негативно сказывается на польской газотранспортной системе.

Но пока идут судебные дела, конечно, стоит подключить «Северный поток – 1» к Eugal, чтобы заполнить его полностью. Газпрому эта ситуация крайне выгодна, так как позволяет сэкономить на поставках через Украину. Тогда как украинский транзитер недополучит потенциальную прибыль от прокачки более высокого объема российского газа в 2020 году. Речь может идти о 14 млрд кубометров, которые пришлось бы дополнительно качать Газпрому через Украину, если бы европейцы не построили вовремя Eugal, посчитал ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.

Когда в 2018 году ограничения по Opal не действовали, «Северный поток – 1» прокачал 58 млрд кубов газа, то есть даже больше проектной мощности в 55 млрд кубов. Это, вероятно, тот максимум, на который может выйти морской газопровод, и на него, скорее всего, можно будет рассчитывать в 2020 году. Тогда как в 2016 году, когда целый год действовали ограничении по использованию мощностей Opal (как сейчас), «Северный поток – 1» прокачал меньше на 14 млрд кубов – около 44 млрд. Отсюда и получаются потери украинского транзита в следующем году.

Впрочем, Украине не на что жаловаться. Ведь она выторговала у РФ свои 65 млрд кубометров газа, которые Газпром обязан по новым договоренностям прокачать через украинскую трубу в 2020 году. Более того, по подсчетам Юшкова, Газпрому, скорее всего, придется в 2020 году прокачать даже больше – а именно 71 млрд кубов – через Украину.

Многое, конечно, будет зависеть от спроса на газ в самой Европе, но Юшков исходит из того, что в 2020 году через Украину будет прокачано 86,8 млрд кубометров, как в 2018 году. При этом будет полная загрузка «Северного потока – 1» и все еще не будет работать «Северный поток – 2». Однако с нового года заработает первая нитка «Турецкого потока», и со второй половины года – вторая нитка трубы. В сумме обе нитки смогут перетянуть на себя порядка 16 млрд кубов. Эти объемы, конечно, уйдут с украинского транзита.

«Но все это при условии, что европейцы купят газа у РФ столько же, сколько и в 2018 году. А европейцы могут купить немного меньше. Потому что они могут выйти из отопительного сезона с довольно большими, может быть, даже рекордными запасами газа в подземных хранилищах. Во-первых, зима теплая. Во-вторых, все рассчитывали на прерывание украинского транзита и проедание газа в хранилищах, которые сейчас забиты. А теперь можно ждать сокращения закупок российского газа европейцами в 2020 году. Значит, снизятся поставки и через Украину. Возможно, в итоге мы так и придет к запланированным 65 млрд кубам», – отмечает Игорь Юшков.

Это, конечно, не 80–90 млрд кубов транзита, как было в 2018 и 2019 годах, но еще совсем недавно Украина могла остаться с нулевым транзитом и совсем ничего не заработать.

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