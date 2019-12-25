Кунаки показала снимки в купальнике

25.12.2019, 11:31, Новости дня

22-летняя итальянская модель Тина Кунаки обнародовала в Instagram фото в раздельном купальнике на пляже и в воде во время плавания.

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by my Diva

Публикация от @ tinakunakey 24 Дек 2019 в 10:52 PST

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Публикация от @ tinakunakey 23 Дек 2019 в 2:10 PST

Тина Кунаки – жена французского актера Венсана Касселя. В апреле 2019 года у пары родилась дочь. Свадьба Венсана Касселя и Тины Кунаки состоялась 24 августа 2018 года.

Тина Кунаки родилась 5 апреля 1997 года в Тулузе. Ее мама Надя – итальянка, родилась на Сицилии, отец Робин – уроженец Марокко.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»



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