«Ей хотелось спать и гулять». Преподаватель Loboda Капустин рассказал, какой студенткой она была

Преподаватель Киевской академии эстрадного и циркового искусства Олег Капустин заявил, что его бывшая студентка Светлана Лобода (певица Loboda) не хотела учиться. Об этом преподаватель рассказал в эфире программы «Сегодня вечером» на российском «Первом канале».

«Ей хотелось спать и гулять. И не хотелось учиться. Была семестровая работа, я собрал всех: хореографов, цирковых… Ждем Свету. А Светы нет! Нет и нет, нет и нет… И тут прибегает вся запыхавшаяся. То ли проспала она, не знаю, что там случилось… В общем, я на нее очень сильно обиделся. Подходит время к дипломной работе, Светлана вновь приходит ко мне и смотрит на меня своими глазками. Я соглашаюсь опять быть у нее режиссером, и мы делаем очень интересную работу», – поделился воспоминаниями Капустин.

Loboda (Светлана Лобода) родилась 18 октября 1982 года в Киеве.

Она окончила музыкальную школу по классам фортепиано, дирижирования и академического вокала. Позже поступила в Киевскую эстрадно-цирковую академию на отделение эстрадного вокала. В это же время пела в группе «Капучино». Весной 2004 года Loboda стала солисткой трио «ВИА Гра». В сентябре того же года певица покинула группу и в декабре начала сольную карьеру.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет

Последнее: Материал дополняется