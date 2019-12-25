Учёные: Жёсткие диеты усиливают у человека чувство одиночества

Американские учёные из Высшей школы менеджмента Сэмюэля Джонсона при Университете Корнелла после проведённого анализа результатов исследований пришли к выводу, что люди, придерживающиеся жёсткой диеты, острее других чувствуют одиночество. Причина, по словам специалистов, кроется в отсутствии социальных связей.

Во многих случаях люди вынуждены придерживаться жёсткого режима питания не из желания избавиться от лишнего веса, а в связи с проблемами со здоровьем, религиозными ограничениями либо под влиянием других факторов. Таким образом они по большей части лишены возможности полноценно общаться, так как реже приобщаются к совместным приёмам пищи, по сути изолируясь от социума. Американские учёные после проведения анализа 7 исследований пришли к выводу, что ограничения в питании влияют на развитие чувства одиночества как у взрослых, так и у детей.

В ходе одной из проанализированных научных работ добровольцы должны были отказаться от некоторых продуктов, жёстко ограничив привычный рацион. По прошествии времени участники эксперимента начали жаловаться на одиночество, что, как было выявлено, спровоцировано именно диетой, при которой люди лишались возможности принимать пищу в компании других людей. Специалисты считают, что совместные обеды или ужины помогают укреплять социальные связи, а разделение пищи за одним столом создаёт чувство доверия. То есть, когда человек начинает отказываться от предлагаемых продуктов из-за диеты, развивается ощущение изолированности.

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