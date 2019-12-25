Эксперты назвали самые продаваемые смартфоны в мире

25.12.2019, 11:30, Разное

Эксперты проанализировали цифровой рынок всех стран и назвали самые продаваемые смартфоны в мире. Неоспоримым лидером оказался iPhone XR.
Третий квартал 2019 года стал настоящим прорывом для iPhone XR, так как его популярность в мире возросла многократно. Он смог выйти на первое место среди прочих устройств и аналитики отметили, что 3% всех проданных смартфонов приходятся именно на эту модель. Второе место ожидаемо за южнокорейским Samsung Galaxy A10. Он проигрывает лидеру всего 0,4%. Замыкает тройку популярнейших ещё одна модель от южнокорейского гиганта — A50. В этом случае объём продаж составляет 1,9% от всех реализованных телефонов в мире.

В десятку продаваемых смартфонов попал и iPhone 11. Его определили на пятое место, а вот за ним следует Oppo A9. Следом Samsung Galaxy A20. В конце рейтинга остались исключительно китайские представители: Oppo A5s и A5, Xiaomi Redmi A7 и Huawei P30.



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