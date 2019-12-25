Кунаки показала, как выглядит с прямыми волосами

22-летняя итальянская модель Тина Кунаки обнародовала в Instagram фото в раздельном купальнике на пляже и в воде во время плавания.
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Тина Кунаки – жена французского актера Венсана Касселя. В апреле 2019 года у пары родилась дочь. Свадьба Венсана Касселя и Тины Кунаки состоялась 24 августа 2018 года.
Тина Кунаки родилась 5 апреля 1997 года в Тулузе. Ее мама Надя – итальянка, родилась на Сицилии, отец Робин – уроженец Марокко.
Источник: интернет-издание «ГОРДОН»
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