Кунаки показала, как выглядит с прямыми волосами

22-летняя итальянская модель Тина Кунаки обнародовала в Instagram фото в раздельном купальнике на пляже и в воде во время плавания.

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by my Diva

Публикация от @ tinakunakey 24 Дек 2019 в 10:52 PST

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Публикация от @ tinakunakey 23 Дек 2019 в 2:10 PST

Тина Кунаки – жена французского актера Венсана Касселя. В апреле 2019 года у пары родилась дочь. Свадьба Венсана Касселя и Тины Кунаки состоялась 24 августа 2018 года.

Тина Кунаки родилась 5 апреля 1997 года в Тулузе. Ее мама Надя – итальянка, родилась на Сицилии, отец Робин – уроженец Марокко.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

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