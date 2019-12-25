Козак назвал выплату Украине 3 млрд долларов «каплей в море»

Выплата Газпромом Киеву 2,9 млрд долларов в рамках исполнения решения Стокгольмского арбитража является «каплей в море» по сравнению с потенциальными рисками для России, сообщил вице-премьер Дмитрий Козак.
«Предсказать, насколько кто выиграл не может ни Украина, ни мы. Однозначно можно сказать, что 2,9 млрд долларов, которые мы заплатим в исполнение уже вступившего в силу решения суда – это капля в море по сравнению с теми претензиями, потенциальными рисками, которые могли бы быть для России. Эти суммы были бы намного выше», – сказал Козак в интервью телеканалу «Россия 24», передает ТАСС.
Ранее глава Минэнерго Украины Алексей Оржель намекнул, что тариф для Газпрома за транзит российского газа в 2020-2024 годах по новому соглашению в среднем вырастет вдвое по сравнению с текущим уровнем, и компания будет ежегодно платить 3 млрд долларов.
Перед этим премьер Дмитрий Медведев заявил, что газовый протокол между Россией и Украиной является компромиссным решением.
В то же время в Нафтогазе сообщили об опасениях по поводу отзывов Киевом исков к российской стороне. В компании предположили, что Москва может после этого отказаться от транзита газа через Украину.
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