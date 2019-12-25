Шойгу заявил, что НАТО «реализует антироссийскую инициативу» США

Действия НАТО имеют антироссийскую направленность. Об этом 24 декабря на совещании в Москве заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу, которого цитирует сайт Кремля.
«Североатлантический альянс реализует антироссийскую инициативу Соединенных Штатов Америки «Четыре по 30». Предполагается в 30-суточной готовности к применению иметь 30 механизированных батальонов, 30 авиационных эскадрилий, 30 боевых кораблей. На 1 декабря по сухопутному компоненту достигнута полная комплектность, по воздушному – 76%, по морскому – 93%. По нашей оценке, полная реализация концепции «Четыре по 30″ возможна уже к 2022 году», – сказал он.
По словам министра, «ежегодно блоком НАТО в Европе проводится до 40 крупных учений, которые имеют явную антироссийскую направленность».
«По сравнению с прошлым годом вблизи наших границ на 33% увеличилась интенсивность воздушной разведки, на 24 – морской», – подчеркнул Шойгу.
Он отметил, что военный бюджет только США достигнет в 2020 году почти $750 млрд, что «сравнимо с совокупным годовым военным бюджетом всех стран мира и превышает российский в 16 раз».
8 декабря генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Альянс не считает Россию врагом, хотя и не закрывает глаза на российскую агрессию. 23 декабря он подчеркнул, что готов встретиться с президентом РФ Владимиром Путиным.
Источник: интернет-издание «ГОРДОН»
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