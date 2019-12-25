Новый год близко: Как выбрать подарок женщине

Выбор подарка для женщины всегда вызывает массу проблем, так как представительницам прекрасного пола очень сложно угодить. Отделаться простым сувениром или маленьким презентом тут не получится, из-за чего приходится ломать голову в поисках того, что хочет подруга или возлюбленная. Журналисты издания OANews составили перечень правил, по которым нужно выбирать подарки женщинам.

В первую очередь необходимо оценить собственные финансовые возможности. Выбирать подарок за минимальную сумму значительно сложнее, чем подбирать презент при наличии неограниченного бюджета. В обоих случаях важно следовать правилам, так как от неудачного выбора никто не застрахован. Есть женщины, которые готовы часами общаться на тему домашнего хозяйства. Определить их несложно, так как они постоянно рассказывают о новых блюдах, успехах в уборке и прочем. Для них отлично подойдет кухонная утварь и книги по кулинарии. Если речь идет о близком человеке, то можно выделить средства на покупку какого-либо прибора для кухни. Не стоит покупать бесполезные устройства, которыми хозяйка точно не будет пользоваться. Если же хочется подарить что-то оригинальное, то отличным выбором будут пылесос, мультиварка, столовые приборы из мельхиора или серебра, красивая скатерть, набор для суши, аппарат для приготовления сладкой ваты и многое другое.

Многие женщины тщательно следят за внешностью, но не стоит сразу же бежать в магазин косметики и выбирать презент. Уход за собой является очень личным делом, ввиду чего подобрать крем или пудру у стороннего человека не получится. Совершенно противоположное можно сказать о косметичках, зеркалах и прочих дополнительных аксессуарах. Также актуальными для любой женщины будут наборы ароматических масел, украшения, бижутерия или абонементы на массаж или в спа-салон. Последний вариант подойдет даже для мам, которых можно побаловать.

Полезные подарки



По статистике, женщины в несколько раз чаще обращаются к врачам, но не из-за большого количества недугов, а ввиду более серьезного отношения к здоровью. Воспользоваться этим фактом можно и при выборе подарка на Новый год. Одним из вариантов является массажер для стоп. Он позволяет избавиться от уплотнений на пятках и облегчить работу мастеру педикюра. Кроме того, сама процедура очень приятна и полезна для кровеносной системы. Такой подарок отлично подойдет для женщин среднего возраста. Также можно обратить внимание на аксессуары для занятий спортом. Две гирьки весом до 5 килограммов пригодятся для домашних тренировок.

Стильные подарки



Такой презент подойдет не только для возлюбленных, но и для подруг или знакомых. Брендовые аксессуары придутся по душе всем модницам. Одним из самых распространенных подарков в минувшем году были умные часы. Такой прибор будет не только полезным, но и стильным презентом. Если речь идет о родственниках или возлюбленных, то можно выбрать дорогостоящее устройство от Apple или Samsung. В качестве альтернативы отлично подойдет фитнес-браслет от Xiaomi или другого китайского бренда. Устройство будет стоить до 1,2 тысячи рублей, но пригодится любому активному человеку. Умные часы помогут не только планировать время, но и продемонстрируют окружающим отличный вкус их хозяйки. Они позволяют фиксировать активность владельца и даже дают подсказки в период, когда нужно немного пройтись или отдохнуть.

Среди стильных подарков на Новый год можно выделить и украшения от именитых брендов. Камешек на тонкой леске дополнит любой образ даже в случае, если жительница отдает предпочтение драгоценным металлам определенного типа. Он сделает образ представительницы прекрасного пола более стильным и современным.



Также в последнее время особую актуальность получили подарки для спорта. К ним можно причислить костюм для катания на лыжах, специальные защитные очки, модные и удобные кроссовки, бутылку для воды и многое другое. Также актуальным будет презент в виде беспроводных наушников. Среднестатистическая жительница вряд ли купит сама себе такой аксессуар, но в качестве подарка он будет очень актуальным для любительниц утренних пробежек и занятий спортом.

Подарки для настроения

Иногда полезные вещи отходят на второй план, когда хочется просто сделать человеку приятно. Для возлюбленных отлично подойдут романтические презенты в виде ароматических свеч, красивых бокалов или просто совместной картины на холсте. Также можно подарить абонемент на совместную фотосессию, которая принесет радостные эмоции и новогоднее настроение.

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