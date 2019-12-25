Москвичам пообещали немного снега

Небольшой снег выпадет в Москве в конце недели, сообщила ведущий специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова.

«В пятницу, субботу и воскресенье погода облачная, атмосферное давление у нас будет понижаться; местами не исключены осадки, преимущественно это будет все-таки снежок. Ляжет ли он на землю – пока сказать сложно, пока ещё земля довольно теплая», – передает РИА «Новости» слова Поздняковой.

По ее словам, в среду и в четверг существенных осадков не ожидается.

«Температура воздуха в ночные часы – около 0 градусов, дневная температура сегодня – где-то плюс 2 – плюс 3 градуса, завтра – чуть попрохладнее: от 0 до плюс 2 градусов», – добавила она.

Позднякова добавила, что температура воздуха в ночные часы в пятницу составит около 0 градусов, а дневная будет слабо положительной, в субботу и воскресенье в ночные часы будет преобладать отрицательная температура, в воскресенье – порядка минус 1 – минус 3 градусов.

«Дневная температура в центре города останется положительной, около плюс 1 градуса; на большей же части территории Москвы она будет около 0 либо слабо отрицательной. И это как раз дает нам надежду на то, что тот снежок, который у нас выпадет, у нас все-таки задержится на траве. Может быть, будет сформирован такой снежный покров», – сказала Позднякова.

Что касается погоды в новогоднюю ночь, ведущий специалист метеобюро отметила, что температура воздуха будет «существенно теплее, чем мы того хотели».

«Морозов до минус 7 – минус 10 градусов мы точно не ждём, а каковы будут реальная температура и характер осадков, мы расскажем в начале следующей недели», – сказала она.

Напомним, ранее в среду в Гидрометцентре сообщили, что температура воздуха в Москве поднимется до 2-4 градусов, по области – от нуля до 5 градусов тепла. Ветер юго-восточный, 5-10 метров в секунду.





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