Нарусова с раввинами пустилась впляс под «Хава нагилу» на еврейском празднике

Хануку иначе называют «праздником свечей», которые зажигают в честь чуда, происшедшего при освящении Храма после победы войска Иегуды Маккавея над войсками царя Антиоха в 164 году до нашей эры.

По преданию тогда евреи нашли масло для лампад, которого хватало для поддержания огня лишь в течение одного дня. Однако, чудесным образом огонь в золотой меноре (семисвечнике) горел целых восемь дней. С тех пор в память об этом событии в праздник каждый вечер зажигают свечи: одну – в первый день праздника, две – во второй и так далее. Евреи верят, что «немного света достаточно для того, чтобы рассеять большую тьму».

Этот праздник начинается 25-го числа еврейского месяца кислева и длится больше недели. Главный раввин России Бер Лазар рассказал, что по всей Москве каждый день проходит 3-4 большие ханукальные вечеринки – этот день нужно проводить шумно и весело, с песнями, танцами и молитвами.

И самые известные евреи Златоглавой свято чтут эти обычаи. Уж как на ханукальной вечеринке плясали под «Хава Нагилу» и банкиры, и режиссер Марк Розовский, и отец «Ералаша» Борис Грачевский, и даже сенатор Людмила Нарусова! Как кричали они весело на иврите: «Хаг Ханука Самех» («Радостного праздника Ханука»)!»

Мать Ксении Собчак, к слову, формально еврейкой не считается – иудейских кровей был только ее отец Борис Моисеевич Нарусович. Но мессианские учителя уверяют, что суть еврейства не в рождении, а в хождении перед Творцом. «Еврейство не сводится к рождению, оно сводится к хождению. Так что вопрос того, кто является евреем – это вопрос того, как живет человек», – говорят они. А Людмила Нарусова живет правильно – отмечает все еврейский праздники от Рош-а-Шана до Песаха, является членом общественного совета Российского Еврейского Конгресса.

В советские годы, когда Нарусова работала доцентом кафедры истории, докторант Ленинградского государственного института культуры им. Крупской, о таком широком и веселом праздновании Хануки она вряд ли и мечтать могла. Впрочем, как заверил ребе Адольф Шаевич, еврейские традиции в то время тоже поддерживались. «Мы даже думаем, что песня «Московских окон негасимый свет» (музыка Михаила Львовича Матусовского, исполнял Леонид Осипович Утесов) – о том, как в дни Хануки в столице на окнах горят на окне ритуальные подсвечники», – пошутил Адольф Соломонович.

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