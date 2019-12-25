Козак спрогнозировал усиление давления США на «Северный поток – 2»

Давление Вашингтона на «Северный поток – 2» будет усиливаться, но Европа заинтересована в защите своей энергетической безопасности, поэтому компромисс с Евросоюзом будет найдем, сообщил вице-премьер Дмитрий Козак.

«Наверно, давление (на «Северный поток – 2») будет расти, но возможности этого давления тоже не безграничны. С учетом позиции ключевых стран ЕС, которые заинтересованы в том, чтобы получить энергетическую безопасность на необходимом уровне. Все понимают, что это экономический проект», – сказал чиновник, передает ТАСС со ссылкой на телеканал «Россия 24».

Он отметил, что с учетом решения по Украине РФ задействует все маршруты и обеспечит надежность газоснабжения европейских стран за счет поставок российского газа.

«При этом газа, который на 30% дешевле, чем сжиженный природный газ, который предлагают США. В итоге экономический интерес пробьет себе дорогу», – сообщил Козак.

Он выразил уверенность, что в сотрудничестве с европейскими странами РФ решит проблему с санкциями и найдет компромисс.

Напомним, в связи с новыми санкциями США швейцарская компания Allseas, которая укладывает трубы «Сверного потока – 2», объявила о приостановке строительства.

Газета ВЗГЛЯД писала, когда и в каком формате продолжится стройка «Северного потока – 2».





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