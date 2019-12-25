Экс-звезда Comedy Незлобин отреагировал на сообщения о нападении на брата-чиновника

Юморист Александр Незлобин прокомментировал сообщения уральских СМИ о вооруженном нападении в администрации города Полевского Свердловской области на местного чиновника Максима Незлобина, родного брата артиста.

Александр Незлобин заявил, что сообщения о нападении на его брата не имеют ничего общего с действительностью, передает «Ридус».

«Мой брат Максим – действительно начальник управления культуры в Полевском. Но с ножом вчера кидались на другую сотрудницу его ведомства. Брат даже не пострадал», – рассказал он.

Ранее уральские СМИ сообщили о вооруженном нападении в администрации города Полевского, которому якобы подвергся Максим Незлобин: якобы вечером 24 декабря бывший замначальника полиции Полевского по оперативной работе вошел в здание администрации и бросился с ножом на чиновника.

Сообщалось, что покушение мужчина мог устроить на почве ревности к общей знакомой.

Юморист Александр Незлобин сотрудничал с Comedy Club 12 лет – с 2006 по 2018 год. Затем он начал развивать сольную карьеру – выступать с самостоятельными концертами, сниматься в кино и сериале «Неzлоб».

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