Мнение: «Восстановить славу Советского Союза».

Сводка от Anna-News о происходящем в Идлибе.

Военкоры агенства как раз сейчас находятся в боевых порядках "Сил Тигра" продвигающихся к трассе Хама-Алеппо.

А теперь про "славу Советского Союза".

Главарь "Ан-Нусры" Джулани выступил с видеообращением, где много ругался на Россию за ее поддержку Асада и обвинил ее в том, что она в Сирии хочет "восстановить славу Советского Союза". Также досталось "иранскому экспансионизму". Мол, если бы не Россия с Ираном, Джулани и его подельники уже бы гордо пронесли "флаг революции" по улицам Дамаска.

Попутно Джулани отметил успехи "сирийской революции", которой удалось разрушить экономику Сирию и ее вооруженные силы. В разрушении сирийские революционеры действительно преуспели, со строительством чего-либо на месте руин, не сложилось вовсе.

После чего он пообещал воевать до победы, покуда "кровавый тиран" не будет свергнут.

В целом, риторика Джулани как будто перекочевала со страниц заявлений Госдепартамента США. Заявления про "славу Советского Союза" также для западных потребителей, где эти обвинения также периодически озвучиваются, хотя где сирийская война, а где СССР.

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Палестинцы из "Лива-аль-Кудс" помогли завершить окружение турецких военных в районе Сирмана. Турки предварительно вырыли дополнительные траншеи и сделали насыпи, откуда сегодня с безучастным видом наблюдали, как на запад в направлении Хеша ехали сирийские танки, САУ и машины с пехотой. Уходить турки пока не собираются, но их собственно никто пока и не гонит.

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Террористы из "Белых касок" перед отъездом из Маарат-ан-Нумана. Не стоит забывать о возможности организации еще одной фейковой хим.атаки в Идлибе. Во имя свободы и демократии конечно же.

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И немного ироничная новость.

Одна из группировок действующих в Идлибе (Идлибская Революционная Бригада), будучи аффилированной с курдскими "сирийскими демократическими силами" призвала https://twitter.com/RojavaNetwork/status/1209598131345743872 бросать безнадежное идлибское дело и бежать от Эрдогана и Асада на территории Рожавы, где возлюбленный Асад еще не установил военный контроль и где процветают "безопасность и стабильность". А как же защита цитадели сирийской свободы? Неужели последнее наступление сирийской армии настолько демотивирует? Никакого бегства, все на фронт! А то потом еще по Рожаве их ловить.

Источник: Colonel Cassad

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