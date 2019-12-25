Аналитики назвали пять доступных электрокаров с пробегом

Аналитики назвали пять доступных для жителей РФ электрокаров с пробегом. Неоспоримым лидером стал Renault Kangoo Z.E.

Именно Renault Kangoo Z.E. обладает самым внушительным запасом хода в 170 км. Электромобиль продаётся на вторичном рынке Европы по средней цене около 5 тыс. евро. В РФ аналогичное транспортное средство можно приобрести за 1,65 млн рублей. Покупатель получит довольно стильный электромобиль 2016 года выпуска. Зачастую у таких моделей пробег составляет около 2 тыс. километров, что ничтожно мало для машины.



Второе место Renault Fluence Z.E. Его сняли с производства, но на авторынке подержанных машин спрос только растёт. Причиной является приемлемый внешний вид этого седана и довольно внушительное внутреннее пространство. В салоне с комфортом размещаются 4 человека, а цена в РФ начинается от 800 тыс. рублей. Замыкает тройку лидеров ещё один представитель Renault в лице ZOE. Этот компактный хэтчбек можно найти за 1,2 млн рублей на вторичном рынке, а главным достоинством является место в салоне и багажное отделение.



Четвёртое место за Citroen C-Zero. Эксперты высоко оценили качество сборки всех машин и даже 6-летние экземпляры очень надёжны. Сейчас эта модель быстро теряет в цене и купить такую на территории Европы можно не дороже 6 тыс. евро (412 тыс. рублей). На пятом месте разместился Fiat 500 e. Этот маленький автомобиль привлекает не только своим внешним видом, но и малыми габаритами. Сейчас в РФ крайне мало таких моделей из-за их популярности, а цена составляет в среднем не больше 1,2 млн рублей.

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