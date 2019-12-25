Скандалы: Отделка с правосудием

Обвиняемые в хищении средств, выделенных на дизайн салонов ВИП-самолетов летного отряда (СЛО) «Россия», переведены под домашний арест

Как стало известно “Ъ”, из СИЗО отпущены последние двое фигурантов громкого расследования о хищении более 250 млн руб., выделенных на отделку салонов самолетов специального летного отряда (СЛО) «Россия», обслуживающего первых лиц страны. Под домашний арест переведены генеральный и исполнительный директора ООО «Вемина Авиапрестиж» Виталий Романюк и Сергей Давыдов, отвечавшие за выполнение заказа. Расследование уголовного дела уже завершено, и на конец декабря назначены предварительные слушания.

Уголовное дело, фигурантами которого помимо бизнесменов Романюка и Давыдова является бывший вице-президент Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) по государственной авиации специального назначения Сергей Герасимов, было возбуждено главным следственным управлением Следственного комитета России по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере) в октябре прошлого года. Тогда же были установлены и все обвиняемые, которых по ходатайству следствия Басманный райсуд Москвы отправил в СИЗО.

Адвокаты господ Герасимова, Романюка и Давыдова неоднократно пытались добиться изменения меры пресечения своим подзащитным. Как уже рассказывал “Ъ”, первым выйти на свободу удалось господину Герасимову. Более того, в августе 2019 года следователь решил не только выпустить топ-менеджера ОАК под подписку о невыезде, но и изменил ему статью обвинения, вменив ему гораздо менее тяжкую, до четырех вместо десяти лет заключения, ч. 1 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями). Следствие пришло к выводу, что бывший вице-президент ОАК не участвовал в хищениях, но, отвечая в корпорации за контракты с СЛО «Россия», плохо контролировал их исполнение, что и привело к махинациям с бюджетными средствами.

На днях добиться освобождения из СИЗО удалось и защите руководителей ООО «Вемина Авиапрестиж». В первом апелляционном суде общей юрисдикции адвокаты господ Романюка и Давыдова настаивали на том, что обоим инкриминируется преступление, относящееся к неарестной предпринимательской деятельности. В течение года адвокаты предпринимателей несколько раз обжаловали решение суда первой инстанции, но Мосгорсуд всегда занимал сторону следствия.

Апелляционная инстанция, рассмотрев жалобу адвокатов, на этот раз, судя по всему, прислушалась к их мнению. В итоге обоим предпринимателям изменили меру пресечения на домашний арест, где они и будут дожидаться начала судебного процесса, назначенного на 26 декабря в Мещанском райсуде Москвы. По данным “Ъ”, это будут предварительные слушания, а само разбирательство пройдет в январе 2020 года.

Адвокат Виктор Буробин, защищающий Виталия Романюка, в разговоре с “Ъ” назвал решение апелляции справедливым и давно ожидаемым. «С момента ареста мы говорили о том, что за предпринимательскую деятельность арестовывать нельзя. И вот наконец нас услышали»,— подчеркнул господин Буробин.

Напомним, что само уголовное дело возбудили по заявлению одного из конкурентов компании «Вемина Авиапрестиж». По версии следствия, СЛО заключил с ОАК контракт на 394 млн руб. на оборудование VIP-салонов в трех его самолетах Як-40. В итоге за счет подмены в отделке салонов кожи редких пород животных на козлиную предполагаемым мошенникам удалось похитить 253 млн руб. До недавнего времени «Вемина» считалась ведущей в стране компанией в дизайне VIP-салонов авиалайнеров, в ее штате работает около 500 человек. В частности, ее специалисты оборудовали борта «номер один» для президентов Таджикистана и Польши Эмомали Рахмона и Александра Квасьневского. Сейчас компания исключена из списков поставщиков СЛО. Заключение последнего контракта на 100 млн руб. с «Веминой» на «выполнение работ по ремонту, техническому обслуживанию и сопровождению в эксплуатации интерьеров и оборудования пассажирских салонов воздушных судов» датировано 31 декабря 2017 года. Выполнен он был 31 декабря прошлого года.

Олег Рубникович

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