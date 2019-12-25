Скандалы: Пир во время танцев

Администрация Пензенской области проведет новогодний корпоратив с креветками и пармской ветчиной за бюджетный счет

В то время как миллионы граждан испытывают материальные сложности, госслужащие продолжают устраивать застолья за счет налогоплательщиков. «Собеседник» изучил меню «слуг народа». Россияне в преддверии новогодних праздников начали брать микрозаймы на подарки и развлечения, говорится в исследовании финансового маркетплейса «Юником 24». В ходе опроса среди потенциальных клиентов удалось выявить, что 45% граждан не хватает денег на подарки, 40% – на новогодний стол.

Перед чиновниками проблема сервировки столов стоит не так остро. Вместо микрокредитов они берут деньги из бюджета: без процентов и необходимости возвращать.

Цифра

По данным Superjob, 74% сотрудников в России хотели бы обменять новогодний корпоратив на премию.

Праздник по-чеченски

В декабре на сайте Change.org появилась петиция с требованием запретить органам власти проведение корпоративов за казенный счет. «Лично я выступаю за то, чтобы не было ни одного корпоратива с использованием бюджетных средств! Это относится как к чиновникам, так и к бюджетным организациям! Все празднования и гулянья должны быть организованы только за личные средства!» – пишет автор обращения Роман Яковлев.

В этом году Госдума и Совет Федерации демонстративно отказались от банкетов: в прежние годы широко отмечавшие праздник депутаты и сенаторы теперь гуляют на свои. Благо зарплата позволяет. Власти регионов пока не готовы следовать примеру.

В Чечне на праздничный ужин для сотрудников администрации Рамзана Кадырова и правительства республики потратят 6 млн руб. В программе мероприятия – концерт живой музыки. Меню предполагает 3–4 вида холодных закусок из расчета 230–250 г на человека, салаты (250 г на человека), горячие закуски (300 г) и горячие блюда (400 г). Для каждого из 650 гостей предусмотрены подарки со сладостями.

Грозненское госучреждение «Ахмат Арена» выделило на новогодний банкет 560 тыс. руб. Обошлось спортивно, без алкоголя. Из напитков в меню только чай, «Фанта» и «Нести персик». Кушать участники корпоратива будут чечевичный суп, шашлык из баранины и курицы, фрукты, овощи, а также чизкейки и яблочные пироги.

Губернаторские креветки

В Пензенской области региональные власти на организацию торжественного банкета не пожалели 1,7 млн руб. 27 декабря местным чиновникам предстоит угоститься тигровыми креветками, говяжьей вырезкой, бужениной, пармской ветчиной, рулетиками с творожным сыром и семгой, лососем, ананасами и клубникой.

«Прием губернатора» по случаю празднования Нового года и Рождества в Сахалинской области пройдет еще и под песни группы Dream Box. Только услуги музыкантов обошлись главе региона Валерию Лимаренко в 190 тыс. руб.

Обширная музыкальная программа с дискотекой запланирована в новогоднюю ночь в Сочинском санатории «Русь» Управделами президента РФ. Развлекать отдыхающих будут звезды проекта «Голос» «Первого канала» Евгений Гапонов и Артем Каторгин. В техническом задании госзакупки прописаны даже композиции, которые певцам предстоит исполнить: Happy New Year, «Как в сказке придет Новый год», «Снег кружится», ария из фильма «Пятый элемент», «Отшумели летние дожди», «Белые розы», «Зацепила», «Текила любовь» и «Цвет настроения синий». Услуги Гапонова и Каторгина обойдутся, вероятно, дешевле, чем если бы в Сочи вызвали автора последнего хита Филиппа Киркорова.

Позаботился санаторий Управделами президента в преддверии праздника и о еде, заказав 2 тыс. кг лосося атлантического и потрошеной форели. Стоимость закупки – 1,5 млн руб.

Бывать в «Руси», кстати, любит глава МИД Сергей Лавров. Именно здесь он весной принимал госсекретаря США Майка Помпео.

Не отстают от чиновников и сотрудники Госкомпаний. Например, Московский вертолетный завод им. Миля (входит в курируемый Анатолием Сердюковым холдинг «Вертолеты России» корпорации «Ростех») не пожалел 2,2 млн руб. на «организацию буфетного, фуршетного и банкетного обслуживания». В меню – красная икра, креветки в воздушной панировке, шашлыки и салаты с хамоном и сыром пармезан.

Кстати

Объели детей

В Тамбовской области расследуется уголовное дело в отношении директора МАУК «Тамбовский районный дом культуры» Сергея Ранчина. Он обвиняется в том, что выделенные на детские утренники деньги потратил на организацию корпоратива для сотрудников местной администрации. Как следует из документов суда, Ранчин, будучи директором учреждения культуры, получил из бюджета 298 тыс. руб., в том числе 166 тыс. руб. на организацию питания для детей на новогодних мероприятиях, в конце прошлого года. Однако, «руководствуясь личной заинтересованностью», направил эту сумму на частичную оплату корпоратива. Несмотря на скандал, директор ДК продолжает занимать свой пост. Ко всему прочему Ранчин еще и глава местного исполкома «Единой России».

Как у них – и как у нас

Депутаты украинской партии «Слуга народа» устроят новогодний корпоратив за свой счет. Фракция изменила свое решение и больше не станет брать деньги на застолье из спонсорских пожертвований.

Это произошло после журналистского расследования, которое показало, что фирмы, спонсировавшие пропрезидентскую партию, имеют признаки фиктивности. На «Слугу народа» посыпались обвинения в том, что им предстоит «отрабатывать» вложенные в гулянку деньги таинственных инвесторов.

Тем временем в Росии, например, глава Якутии Айсен Николаев отменил традиционный новогодний прием для руководителей и депутатов. Сэкономленные средства он обещает направить на поддержку талантливых детей. «Оплатим проезд команды школьников физико-математического лицея на престижную международную олимпиаду в Казахстан, в которой участвуют 40 команд из 30 стран. Команда Якутии из года в год успешно участвует в международных олимпиадах по физике, математике и информатике», – сообщил руководитель республики.

Николаев был вынужден последовать примеру оппозиционного мэра Якутска Сарданы Авксентьевой. Она еще в прошлом году вместо новогоднего корпоратива для чиновников устроила благотворительную акцию в пользу детских домов. Авксентьева, которая также отказалась от дорогих автомобилей и других предметов роскоши, после этого стала народной героиней.

Сергей Ежов

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