Скандалы: Пир во время танцев

25.12.2019, 11:20, Разное

Администрация Пензенской области проведет новогодний корпоратив с креветками и пармской ветчиной за бюджетный счет

В то время как миллионы граждан испытывают материальные сложности, госслужащие продолжают устраивать застолья за счет налогоплательщиков. «Собеседник» изучил меню «слуг народа». Россияне в преддверии новогодних праздников начали брать микрозаймы на подарки и развлечения, говорится в исследовании финансового маркетплейса «Юником 24». В ходе опроса среди потенциальных клиентов удалось выявить, что 45% граждан не хватает денег на подарки, 40% – на новогодний стол.

Перед чиновниками проблема сервировки столов стоит не так остро. Вместо микрокредитов они берут деньги из бюджета: без процентов и необходимости возвращать.

Цифра

По данным Superjob, 74% сотрудников в России хотели бы обменять новогодний корпоратив на премию.

Праздник по-чеченски

В декабре на сайте Change.org появилась петиция с требованием запретить органам власти проведение корпоративов за казенный счет. «Лично я выступаю за то, чтобы не было ни одного корпоратива с использованием бюджетных средств! Это относится как к чиновникам, так и к бюджетным организациям! Все празднования и гулянья должны быть организованы только за личные средства!» – пишет автор обращения Роман Яковлев.

В этом году Госдума и Совет Федерации демонстративно отказались от банкетов: в прежние годы широко отмечавшие праздник депутаты и сенаторы теперь гуляют на свои. Благо зарплата позволяет. Власти регионов пока не готовы следовать примеру.

В Чечне на праздничный ужин для сотрудников администрации Рамзана Кадырова и правительства республики потратят 6 млн руб. В программе мероприятия – концерт живой музыки. Меню предполагает 3–4 вида холодных закусок из расчета 230–250 г на человека, салаты (250 г на человека), горячие закуски (300 г) и горячие блюда (400 г). Для каждого из 650 гостей предусмотрены подарки со сладостями.

Рамзан Кадыров ждет много гостей

Грозненское госучреждение «Ахмат Арена» выделило на новогодний банкет 560 тыс. руб. Обошлось спортивно, без алкоголя. Из напитков в меню только чай, «Фанта» и «Нести персик». Кушать участники корпоратива будут чечевичный суп, шашлык из баранины и курицы, фрукты, овощи, а также чизкейки и яблочные пироги.

Губернаторские креветки

В Пензенской области региональные власти на организацию торжественного банкета не пожалели 1,7 млн руб. 27 декабря местным чиновникам предстоит угоститься тигровыми креветками, говяжьей вырезкой, бужениной, пармской ветчиной, рулетиками с творожным сыром и семгой, лососем, ананасами и клубникой.

Пензенский губернатор Иван Белозерцев заготовил креветки

«Прием губернатора» по случаю празднования Нового года и Рождества в Сахалинской области пройдет еще и под песни группы Dream Box. Только услуги музыкантов обошлись главе региона Валерию Лимаренко в 190 тыс. руб.

Обширная музыкальная программа с дискотекой запланирована в новогоднюю ночь в Сочинском санатории «Русь» Управделами президента РФ. Развлекать отдыхающих будут звезды проекта «Голос» «Первого канала» Евгений Гапонов и Артем Каторгин. В техническом задании госзакупки прописаны даже композиции, которые певцам предстоит исполнить: Happy New Year, «Как в сказке придет Новый год», «Снег кружится», ария из фильма «Пятый элемент», «Отшумели летние дожди», «Белые розы», «Зацепила», «Текила любовь» и «Цвет настроения синий». Услуги Гапонова и Каторгина обойдутся, вероятно, дешевле, чем если бы в Сочи вызвали автора последнего хита Филиппа Киркорова.

Позаботился санаторий Управделами президента в преддверии праздника и о еде, заказав 2 тыс. кг лосося атлантического и потрошеной форели. Стоимость закупки – 1,5 млн руб.

Бывать в «Руси», кстати, любит глава МИД Сергей Лавров. Именно здесь он весной принимал госсекретаря США Майка Помпео.

Не отстают от чиновников и сотрудники Госкомпаний. Например, Московский вертолетный завод им. Миля (входит в курируемый Анатолием Сердюковым холдинг «Вертолеты России» корпорации «Ростех») не пожалел 2,2 млн руб. на «организацию буфетного, фуршетного и банкетного обслуживания». В меню – красная икра, креветки в воздушной панировке, шашлыки и салаты с хамоном и сыром пармезан.

Кстати

Объели детей

В Тамбовской области расследуется уголовное дело в отношении директора МАУК «Тамбовский районный дом культуры» Сергея Ранчина. Он обвиняется в том, что выделенные на детские утренники деньги потратил на организацию корпоратива для сотрудников местной администрации. Как следует из документов суда, Ранчин, будучи директором учреждения культуры, получил из бюджета 298 тыс. руб., в том числе 166 тыс. руб. на организацию питания для детей на новогодних мероприятиях, в конце прошлого года. Однако, «руководствуясь личной заинтересованностью», направил эту сумму на частичную оплату корпоратива. Несмотря на скандал, директор ДК продолжает занимать свой пост. Ко всему прочему Ранчин еще и глава местного исполкома «Единой России».

Как у них – и как у нас

Депутаты украинской партии «Слуга народа» устроят новогодний корпоратив за свой счет. Фракция изменила свое решение и больше не станет брать деньги на застолье из спонсорских пожертвований.

Это произошло после журналистского расследования, которое показало, что фирмы, спонсировавшие пропрезидентскую партию, имеют признаки фиктивности. На «Слугу народа» посыпались обвинения в том, что им предстоит «отрабатывать» вложенные в гулянку деньги таинственных инвесторов.

Фото: rus-sochi.ru

Тем временем в Росии, например, глава Якутии Айсен Николаев отменил традиционный новогодний прием для руководителей и депутатов. Сэкономленные средства он обещает направить на поддержку талантливых детей. «Оплатим проезд команды школьников физико-математического лицея на престижную международную олимпиаду в Казахстан, в которой участвуют 40 команд из 30 стран. Команда Якутии из года в год успешно участвует в международных олимпиадах по физике, математике и информатике», – сообщил руководитель республики.

Николаев был вынужден последовать примеру оппозиционного мэра Якутска Сарданы Авксентьевой. Она еще в прошлом году вместо новогоднего корпоратива для чиновников устроила благотворительную акцию в пользу детских домов. Авксентьева, которая также отказалась от дорогих автомобилей и других предметов роскоши, после этого стала народной героиней.

Сергей Ежов



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