Кейт Миддлтон обнародовала новую рождественскую открытку

Кейт Миддлтон уже давно пора выпускать альбом с фотографиями своего авторства. Все чаще и чаще герцогиня Кембриджская оказывается по ту сторону объектива, где прежде королевская семья доверяла быть Марио Тестино, Алекси Любомирски, Мэтт Холиоук и другим известным фотографам. Вот и новый снимок, опубликованный в канун Рождества, — вновь сделала лично герцогиня.

В центре сюжета семейная посиделка на лужайке дома — принц Уильям целует младшего сына, принца Луи, в щеку, в то время как принцесса Шарлотта стоит, положив руки на плечи брата, а принц Джордж сидит в кресле и улыбается. Превратив этот трогательный момент в картинку, Кейт навсегда вписала его в историю.

Известно, что черно-белое изображение было снято Кейт в Норфолке минувшей весной, но впервые обнародовано только сегодня. Предполагается, что сейчас герцог и герцогиня Кембриджские вместе с остальными членами семьи уже отправились в Сандрингем, чтобы принять участие в традиционной церковной службе. Ожидается, что старшие дети Кейт и Уильяма — принц Джордж и принцесса Шарлотта — дебютируют на мероприятии в этом году.

Вчера свою праздничную открытку также представили главные ньюсмейкеры года из числа британской королевской семьи — Меган Маркл и принц Гарри. Свою новую фотографию они обнародовали в Twitter благотворительной организации The Queen’s Commonwealth Trust, президентом и вице-президентом которой и являются Гарри и Меган. В съемке также принял участие семимесячный сын герцога и герцогини — Арчи. Американские СМИ уже выяснили, что автором кадра является американская актриса Джанина Гаванкар — хорошая подруга Меган.

Just sharing the sweetest Christmas Card from our President and Vice-President, The Duke and Duchess of Sussex. Very Merry Christmas, everyone! pic.twitter.com/McOcHALoGl

— The Queen’s Commonwealth Trust (@queenscomtrust) 23 декабря 2019 г.

