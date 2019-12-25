«Убейте их добротой»: Кевин Спейси снова записал рождественское видео в образе Фрэнка Андервуда

Кажется, подобные видеообращения от Кевина Спейси в образе Фрэнка Андервуда и впрямь становятся традицией. 60-летний актер опубликовал минутный ролик на своем YouTube-канале, который, кстати, стал первым за прошедший год. После секс-скандала Спейси до сих пор нигде не хотят снимать, и он почти перестал вести свои соцсети.
Предыдущее видео на канале было записано тоже в Рождество — оно носит название Let Me be Frank — и набрало почти полтора миллиона просмотров. Обращаясь тогда к зрителям от лица Андервуда, он вроде бы сказал о событиях из сериала (смерти его героя и клевете, которой он был подвергнут), но одновременно прямым текстом намекнул на события из своей личной жизни и сказал, что вскоре мир узнает правду.
Сейчас же речь Спейси — или Андервуда — носит более праздничный характер. Актер подвел итоги года: назвал 2019-й «довольно хорошим» (что верно, ведь в июле с него были сняты все обвинения за непредоставление доказательств) и отметил, что поправил свое здоровье. Можно предположить, что речь идет о клинике, в которую Спейси ложился для лечения от сексуальной зависимости.
Вы же не думали, что я упущу возможность пожелать вам счастливого Рождества? Я кое-что поменял в своей жизни и хотел бы, чтобы вы присоединились ко мне. По мере приближения к 2020 году я хочу отдать свой голос за то, чтобы в мире было больше добра. О да, я знаю, о чем вы думаете. Он серьезно? Я предельно серьезен. И это несложно, поверьте мне. В следующий раз, когда кто-то сделает что-то, что вам не нравится, можете пойти в атаку. Но вы также можете не кипятиться и сделать неожиданное… Вы можете убить их добротой,
— произнес Спейси в уютном свитере на фоне камина, рождественских носков и пуансеттий, после чего заиграла зловещая музыка.
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