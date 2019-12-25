«Улыбающийся карапузик»: маленький сын Галкина очаровал россиян

25.12.2019, 11:19, Разное

После своего недавнего интервью, недавно вышедшего на одном из YouTube-каналов, Максим решил, что самое время поделиться с подписчиками фанатского аккаунта Гарри новым снимком. Так он опубликовал умилительное фото мальчика, когда он был еще младенцем.

Кроха открыто улыбается беззубым ротиком и смотрит прямо в объектив камеры. Вместо слюнявчика у малыша синее полотенце, а сам он сидит в кресле для кормления, сообщает Пятый канал. По всей видимости, фотографировал Гарри кто-то из родных, можно даже предположить, что именно Галкин. Стоит заметить, что звездного юношу нередко сравнивают с его знаменитым отцом – якобы они очень похожи.

И разумеется, подобный умилительный снимок не мог не растопить сердца поклонников. Подписчики тотчас же принялись подбирать для малыша забавные прозвища. Кроме того, многие из них высказали мнение, что кроха совершенно очарователен.

«Гарри💖😂,такой улыбающийся карапузик👍🤗» (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены – прим.ред.), «Гаррик лапулька !трампапушечка😚😍», «Такой лапочка! Конечно же узнали! Спасибо Вам за такие позитивные фотографии. Так приятно смотреть, как быстро взрослеют детки!
«, «Уже родился с улыбкой))) веселый малый. Очень позитивный ребенок», – высказались комментаторы.



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