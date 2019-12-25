«К чему обман?»: Екатерина Климова назвала причину развода

25.12.2019, 11:18, Разное

С актером Гелой Месхи, который значительно младше ее, артистка Екатерина Климова оформила развод еще летом. Однако подробности своей личной жизни она предпочитает не афишировать, поэтому о проблемах у артистов стало известно уже тогда, когда Катя подала документы на расторжение брака.

Наконец лишь сейчас артистка дала откровенное интервью на эту тему. «Наверное, моя личная жизнь не складывается из-за перфекционизма – не только в том, что связано с детьми, но и в профессии. Слишком много сил, энергии уходит из семьи вовне, а отношения мужчины и женщины подразумевают самоотдачу, сосредоточенность друг на друге. Требуется время, чтобы сохранить в быту глубокое чувство. По моему мнению, быть хорошей женой, оставаясь отличной матерью и востребованным профессионалом, невозможно. По крайней мере, у меня это до сих пор не получилось», – заключила Екатерина Климова.

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Публикация от Ekaterina Klimova (@klimovagram) 20 Дек 2019 в 5:25 PST

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