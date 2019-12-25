Роспотребнадзор дал россиянам советы по заказу банкетов

Представители Роспотребнадзора дали россиянам рекомендации по самостоятельному заказу праздничных банкетов. В ведомстве отметили, что с ростом спроса на такие услуги их качество начало снижаться, передает FlashNord.

Среди основных советов – обращать внимание на вывеску заведения. На ней должны быть понятным образом указаны сведения о предоставлении услуг. При этом индивидуальные предприниматели обязаны предоставить клиенту данные о государственной регистрации. Кроме того, заказчик банкета имеет право установить свои правила поведения на мероприятии, например – запрет на нахождение в верхней одежде.

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