Роспотребнадзор дал россиянам советы по заказу банкетов

25.12.2019, 11:18, Разное

Представители Роспотребнадзора дали россиянам рекомендации по самостоятельному заказу праздничных банкетов. В ведомстве отметили, что с ростом спроса на такие услуги их качество начало снижаться, передает FlashNord.

Среди основных советов – обращать внимание на вывеску заведения. На ней должны быть понятным образом указаны сведения о предоставлении услуг. При этом индивидуальные предприниматели обязаны предоставить клиенту данные о государственной регистрации. Кроме того, заказчик банкета имеет право установить свои правила поведения на мероприятии, например – запрет на нахождение в верхней одежде. 



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Последнее: Бензин в РФ в 2019 году подорожал на 3%, дизельное топливо – на 3,5%. Оснований опасаться существенного роста цен на моторное топливо в 2020 году нет, сообщил вице-премьер Дмитрий Козак. Козак напомнил в интервью телеканалу «Россия-24», что в данный момент регулировать цены на топливо на внутреннем рынке помогает демпфирующий механизм, передает ТАСС. «Правительство уверено в […]

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

новости дня
ваши отзывы
Политика конфиденциальности - GDPR Рыбинск

Интернет-проект РЫБИНСКonLine™ работает с 2002 года

Информационные материалы сайта транслируются в службы автоматической обработки и систематизации новостей

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected] или воспользуйтесь страницей Обратной связи

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2019 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика