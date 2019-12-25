Одесский зоопарк выпустил видео к году Крысы. Видео

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Видео: Большое путешествие / YouTube
Источник: интернет-издание «ГОРДОН»
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Последнее: Об отставке Игоря Бондаренко Владимир Зеленский объявил на заседании Совета развития общин и территорий. Свое решение президент Украины объяснил тем, что не увидел никаких результатов работы чиновника. Телеграм-канал «Легитимный» со ссылкой на свои источники в Офисе президента Украины раскрыл настоящую причину жесткого решения Владимира Зеленского. Речь идет не об отсутствии положительной, а о наличии отрицательной […]
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