Дерюгина: Подготовка Украины к олимпийским соревнованиям по художественной гимнастике – под угрозой срыва

Участие украинских спортсменок в олимпийских соревнованиях по художественной гимнастике в Токио в 2020 году оказалось под угрозой срыва. Об этом заявила вице-президент Федерации художественной гимнастики Украины, старший тренер национальной сборной Ирина Дерюгина в интервью «РБК-Украина», опубликованном 24 декабря.

«На последнем совещании в Министерстве [культуры, молодежи и спорта] дали понять, что по формуле, согласно которой будет финансироваться спорт, уже ничего невозможно изменить. Для художественной гимнастики денег не то что хватает, их катастрофически мало. Нам надо хотя бы 16 млн грн, а дают 4,9 млн», – сказала она.

По словам главного тренера, это «смешная сумма, тем более в олимпийский год».

«На эти деньги мы сможем поехать только на два-три старта в индивидуальных упражнениях. На подготовку девочек в групповых упражнениях нет ни одной копейки. Если государство не найдет возможности обеспечить выезды гимнасток на соревнования, то спортсменки сами не поедут. У родителей нет таких денег. Подготовка Украины к олимпийским соревнованиям по художественной гимнастике – под угрозой срыва», – подчеркнула Дерюгина.

Летние Олимпийские игры состоятся в Токио с 24 июля по 9 августа 2020 года.

18 декабря 2019 года глава Федерации легкой атлетики Украины (ФЛАУ) Игорь Гоцул заявил, что подготовка легкоатлетов к Олимпиаде-2020 прерывается. 19 декабря на вопрос, могут ли украинские легкоатлеты вообще не поехать на Олимпиаду, он ответил, что такой риск есть. «Мы сейчас бросили практически все оставшиеся средства на то, чтобы дофинансировать тренировочные сборы за границей, чтобы наши спортсмены завершили тренировки и их выпустили. Подготовка команды к Олимпиаде фактически остановлена. И мы не сможем возобновить ее в январе – феврале», – сказал глава ФЛАУ.

22 декабря федерации регби, хоккея, баскетбола и легкой атлетики Украины обратились с открытым письмом к президенту Украины Владимиру Зеленскому и спикеру Верховной Рады Дмитрию Разумкову, в котором заявили об угрозе срыва подготовки к летней Олимпиаде 2020 в Токио из-за недостатка финансирования.

23 декабря министр культуры, молодежи и спорта Владимир Бородянский заверил, что финансирование федераций олимпийских видов спорта полностью возобновлено.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

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