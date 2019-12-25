«Вест Хэм» планирует продать Ярмоленко в зимнее трансферное окно – СМИ

Английский футбольный клуб «Вест Хэм» может продать полузащитника сборной Украины Андрея Ярмоленко в зимнее трансферное окно, сообщает британское издание Football Insider.

В январе английский клуб готов выслушать предложения от других команд по Ярмоленко, который потерял место в основном составе команды.

Издание, ссылаясь на источник в клубе, пишет, что «Вест Хэм» готов отпустить украинца за £18 млн. Это столько же, сколько клуб заплатил за Ярмоленко дортмундской «Боруссии» летом 2018 года.

«Вест Хэм» составил список трансферных целей, но покупки зависят от продажи более возрастных игроков, в том числе и Ярмоленко.

Украинец в составе «Вест Хэма» за полтора сезона провел 25 матчей во всех турнирах, забил пять голов и отдал две результативные передачи (15 игр, три гола и один ассист в этом сезоне).

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет

Последнее: Об отставке Игоря Бондаренко Владимир Зеленский объявил на заседании Совета развития общин и территорий. Свое решение президент Украины объяснил тем, что не увидел никаких результатов работы чиновника. Телеграм-канал «Легитимный» со ссылкой на свои источники в Офисе президента Украины раскрыл настоящую причину жесткого решения Владимира Зеленского. Речь идет не об отсутствии положительной, а о наличии отрицательной […]